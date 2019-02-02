Весна не забариться, пророкує пенсильванський бабак

2 лютого у США відзначають День бабака. Під час традиційної церемонії, яка зібрала тисячі глядачів у невеликому містечку американського штату Пенсильванія, панксатонський бабак Філ не побачив своєї тіні, коли його забрали з нірки.

За повір’ям – це означає настання ранньої весни. Якщо б гризун побачив власну тінь і повернувся до нірки, це означало б ще шість тижнів зимової погоди.

Ранній прихід весни - гарна новина для США, велика частина яких нещодавно потрапила під арктичні морози.

Лише 19 разів за 133-річну історію Дня бабака, гризун передбачив ранню весну, а не продовження зими, пишуть американські ЗМІ.

Передбачення панксатонського Філа часто не збуваються, однак його «прогнози» завжди популярні. Якщо Ви запитаєте у доглядачів Філа, яких, без жартів, називають «Близьке коло Клубу панксатонського бабака», то вони переконані, що передбачення бабака не мають чіткої географії, і тому хоча б десь, але вони збуваються.

​Пенсильванський бабак не єдиний гризун-метеоролог, згідно з цією дивною американською традицією. Сьогодні про це нагадав губернатор штату Вісконсин.

«Чи знали ви? – питає губернатор Тоні Еверс. – Вісконсин відомий як світова столиця бабаків і тут мешкає бабак, який першокласно передбачає погоду - бабак Джиммі. Цього ранку Джиммі не побачив своєї тіні, що означає ранню весну! Щасливого Дня Бабака!» - написав Еверс у Twitter.

Традиція Дня бабака походить від європейського свята свічок. Під час свята німці слідкували за поведінкою їжаків, які передбачають погоду. Згодом, німецькі переселенці до Пенсильванії замінили їжака на бабака.

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