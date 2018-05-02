Активісти вимагають від Національної стрілецької асоціації США розповісти про зв’язки з Росією

Учасники щорічних зборів Національної стрілецької асоціації (NRA) перед зборами по дорозі з аеропорту проїжджають повз рекламний плакат, де розміщене питання, чому ця група «зблизилась» з Путіним та Кремлем, повідомляє NPR.

Група активістів, що просуває контроль над зброєю Everytown for Gun Safety приділяє багато уваги цьому питанню. Засідання триватиме три дні і його в п’ятницю планує відвідати президент Трамп та віце-президент Пенс.

Група сказала NPR, що розмістить рекламу також в місцевій газеті Dallas Morning News стосовно зв’язків Асоціації з Росією під час зібрання.

Протягом чотирьох днів зібрань, вантажівка з закріпленою рекламою буде їздити навколо центру, а також біля місця проведення сніданку і музичної події в рамках зібрання.

Російською та англійською мовами вони питатимуть учасників зібрання: «Скільки грошей ви отримали від Росії?» і «Чому ви зблизились з путінським Кремлем?»

NRA опинилась в центрі критики протягом нещодавніх місяців. В пресі, зокрема, були повідомлення про те, що ФБР розслідує, чи переводив незаконно гроші Кремль на користь NRA для того, щоб допомогти кампанії Трампа в 2016 році.

«Розголос щодо новин про NRA та Росію є все гучнішим. Час для NRA очиститись від російських грошей та зв’язків з Росією і цьогорічне зібрання NRA є найкращою нагодою для цього», - заявив речник Everytown Ендрю Закер.

Федеральне бюро розслідувань вивчає питання, чи російський банкір передав гроші Національній стрілецькій асоціації на підтримку кандидатури Дональда Трампа.

Згідно з повідомленнями, ФБР веде слідство щодо того, чи високопоставлений російський банкір Олександр Торшин незаконно передав гроші в зусиллях допомогти кандидату республіканців на президентських змаганнях.

Два джерела, які ознайомлені зі справою, заявили виданню McClatchy, що агенти ФБР з питань контррозвідки ведуть слідство у справі заступника директора Центрального банку Росії Олександра Торшина

Згідно з агентством новин, неясно, як довго слідчі ФБР розглядають діяльність Торшина, який відомий тим, що втримує тісні контакти як з російським президентом Володимиром Путіним, так і Національною стрілецькою асоціацією.

Відомо, що Національна стрілецька асоціація витратила 30 мільйонів доларів під час президентської кампанії у США на підтримку кандидатури Дональда Трампа, який часто виступав на підтримку права зберігання вогнепальної зброї. Таке право гарантоване Конституцією Сполучених Штатів.

Про розслідування повідомлено в час, коли спеціальний прокурор Роберт Мюллер продовжує слідство в справі можливого втручання Росії у президентські вибори і таємної змови між кампанією Трампа і Москвою.

Президент Трамп повторно заперечує змову і називає розслідування «полюванням на відьом».

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