Росія може впливати на українські вибори через "темні гроші" - аналітик США

"Україна була тестовим майданчиком для деяких кампаній Росії з впливу на громадську думку", переконана заступник директора американського аналітичного «Центру американського прогресу» (Center for American Progress - ГА) Діана Пилипенко. До подібних загроз варто бути готовим і протягом наступних виборів.

Прозорість є найкращим засобом протистояти такому впливу і досвід США в обмеженні впливу "темних грошей" на політику може стати в нагоді і Україні. Про це, в ексклюзивному інтерв'ю Діана Пилипенко розповіла журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

"Загалом, більшість грошей в політиці, більшість пожертв та внесків до політичних кампаній та організацій передбачають розкриття інформації про те, хто є їх донорами. В тих випадках, коли такого розкриття немає, і якщо ми не знаємо, яким є джерело внеску, ми називаємо це темними грішми", - пояснила Пилипенко.

"Темні гроші" спричиняють конфлікти інтересів, посилюють корупцію.

Щоб виявити такі "темні гроші" Пилипенко радить українцям звернути увагу на прозорість корпорацій, які роблять внески до політичних кампаній.

"Дуже часто темні гроші надходять від компаній-оболонок, чи анонімних ТОВ до політичної організації, яка, в свою чергу, жертвує ці гроші політичній кампанії, або фінансує рекламу чи просування кандидата. Тому, пожертви до цієїї організації часто роблять повністю анонімні корпорації", - наголошує дослідниця.

Зовнішні сили могли скористатись з цього, щоб вплинути на вибори в США, зауважує Пилипенко. Вона навела приклад звинувачень, висунутих в пресі, стосовно того, що Росія могла фінансувати Національну стрілецьку асоціацію США (NRA), яка, в свою чергу, могла надавати кошти для фінансування президентської кампанії Дональда Трампа.

NRA – це лобісти зброї і це додає напруги звинуваченням стосовно можливого фінансування із зовнішніх джерел – ззовні країни

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"Звичайно, згідно до американського законодавства – це незаконно, зауважує аналітик, - адже іноземцям заборонено фінансувати вибори в США". Подібна заборона існує і в Україні.

NRA не прокоментувало ці звинувачення, однак, це не зменшило увагу преси до цього питання. "NRA – це лобісти зброї і це додає напруги звинуваченням стосовно можливого фінансування із зовнішніх джерел – ззовні країни. Через те, що питання зброї є суперечливим в США, виборці хочуть краще зрозуміти звідки йде вплив, адже частина впливу NRA базується на їх потужних джерелах фінансування, яке вони можуть надавати певним кандидатам, щоб просувати певні питання і домагатись результатів", - зауважує дослідниця.

"NRA може бути лише одним прикладом такої діяльності, - зауважила Пилипенко, - якщо це виявили тут, не дивно, якщо це буде виявлено і в інших організаціях, яким так само можуть шкодити іноземні інтереси. Багато з них брали гроші від анонімних корпорацій і вони, можливо, і не знають звідки ці гроші походять".

Важливу роль в забезпеченні прозорості мають відігравати неурядові організації. "Аналітичний Center for American Progress працює над прозорістю, боротьбою з корупцією, проливає світло на обговорення питань "темних грошей" в політиці, щоб переконатись, що корпорації та політичні організації і партії відповідають вищим стандартам прозорості та розкриття інформації. Ми багато аналізуємо та досліджуємо, щоб розуміти негативні впливи "темних грошей" на політику в США", - зауважила Пилипенко.

Дуже важливо знати, хто стоїть за політичними рекламами в соціальних медіа

Порівняно новою загрозою, виявленою під час останніх президентських виборів в США, стала підтримувана ззовні кампанія в соцмережах. "В Сполучених Штатах ми вивчаємо наш урок на ходу і є речі, які ми застосовуємо і втілюємо зараз, після того, як сталося втручання до виборів", - наголосила Пилипенко. Зокрема, було внесено законопроект про чесну рекламу, який вимагатиме від компаній соціальних медіа розкривати, хто стоїть за політичною рекламою.

"Дуже важливо знати, хто стоїть за політичними рекламами в соціальних медіа, адже так багато інформації, яку ми споживаємо будучи громадянами і виборцями, надходить з соціальних медіа і дуже впливає на те, що ми бачимо, що ми читаємо. Дуже важливо, щоб електорат був поінформований", - вважає дослідниця.

Подібні загрози можуть постати і в виборах в Україні, і вони можуть виявитись більш масштабними з огляду на географічну близькість до Росії, а також «велику кількість точок перетину», - наголошує аналітик.

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