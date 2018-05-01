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Чи здатні технології оживити українську економіку та привабити інвестиції – інтерв'ю з Тетяною Тищук. Відео

Чи здатні технології оживити українську економіку та привабити інвестиції – інтерв'ю з Тетяною Тищук. Відео
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Гостя студії – Тетяна Тищук, аналітик VoxUkraine.

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