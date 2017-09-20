Що виграла Україна від успішного розміщення єврооблігацій: Аслунд

"Попит на українські облігації втричі перевищив заплановану суму", - пише Андерс Аслунд, аналітик американського аналітичного центру Atlantic Council, коментуючи повернення України на ринок зовнішніх запозичень.

Читайте докладно про розміщення Україною єврооблігацій: Україна повертається на ринки запозичень слідом за Білоруссю та Таджикистаном

Цей продаж облігацій є важливим з кількох причин, зазначає Аслунд:

По-перше, очевидно, що Україна повернулась. Успішний продаж означає підтримку економічної політики України після революції гідності 2014 року. Україна змогла зменшити бюджетний дефіцит та покращити стан зовнішніх виплат. Державні витрати знизились з 53% ВВП в 2014 році до теперішніх 40 відсотків, коментує аналітик.

Цю оптимістичну оцінку поділяє і колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт: "Успішний продаж облігацій є незаперечним потужним сигналом про схвалення економічних реформ України", - процитував він Аслунда у Twitter.

"Звичайно, зараз гарний час для розміщення облігацій, - зазначає Аслунд. - Світові ринки прагнуть високої доходності і інвестори готові ризикувати. Багато країн почали розміщення єврооблігацій і Україна мудро вчинила, що скористалась цією нагодою і розмістила облігації з нижчими витратами, ніж очікувалось".

Гроші отримані від випуску облігацій в основному підуть на рефінансування боргів і тепер завдання з обслуговування боргу вже не виглядає таким важким в 2019 році.

На думку дослідника, успішне розміщення боргу полегшить Україні подальший продаж облігацій. Можливо, наступний випуск відбудеться вже наприкінці цього року з метою перенесення строків виплат на далі, або зниження витрат на обслуговування боргу.

Наразі, значне фінансування з МВФ дозволило реформаторам триматись на горі, однак, вихід України на ринки запозичень, знизить тиск МВФ



Традиційно, Україна отримувала іноземних інвестицій на рівні 3-4 відсотків ВВП, зазначає Андерс Аслунд, однак, протягом останніх трьох років, вона практично нічого не отримала, в основному через те, що іноземні інвестори бояться російської військової агресії в Україні. Успішне розміщення урядових облігацій може привернути увагу до України як привабливої країни для інвестицій.

Поряд з іншими аналітиками, Андерс Аслунд вказує на небезпеку того, що Україна відійде від угоди з МВФ і зійде зі шляху реформ. "Український уряд залишається розділеним між реформаторами та тими, хто є на боці вкорінених інтересів. Наразі, значне фінансування з МВФ дозволило реформаторам триматись на горі, однак, вихід України на ринки запозичень, знизить тиск МВФ", в той час, як наступне коло реформ може стати ще складнішим, - зазначає дослідник.

Серед пріоритетних реформ Аслунд відзначив створення антикорупційного суду, розблокування ринку земель сільськогосподарського призначення, реформування пенсійної системи та введення нового законодавства з приватизації.

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