Україна повертається на ринки запозичень слідом за Білоруссю та Таджикистаном

Україні вдалось залучити 3 мільярди доларів, вийшовши на ринок запозичень вперше з часів реструктуризації 2015 року. Нові 15-річні єврооблігації мають доходність 7,37%, повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Така доходність відповідає очікуванням ринку. Інші країни з рейтингом Caa2/B, які розміщували 10-15 річні облігації цього року мали порівняну доходність, повідомляє аналітик Bloomberg Маркус Ешворт. Так, доходність 10-річних єврооблігацій Білорусі та Таджикистану складала 7,625 і 7,125 на час розміщення, відповідно, повідомляє Bloomberg.

Біля 400 інвесторів брали участь в випуску подавши заявки на суму близько 10 мільярдів доларів.

З 3 мільярдів, 1,7 млрд піде на фінансування обміну боргів. Інвестори погодились на викуп єврооблігацій України на 1,57 млрд доларів США, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України на сайті Ірландської фондової біржі. Розрахунки за викупом мають відбутись до 25 вересня.

Новий випуск єврооблігацій, а також викуп існуючих єврооблігацій дозволить Україні полегшити борговий тягар в 2019-2020 роках, та скористатись з зростаючого попиту на високо-доходні облігації на зовнішніх ринках.

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