США офіційно відкривають своє посольство в Єрусалимі

Сполучені Штати відсьогодні офіційно переносять своє посольство в Ізраїлі з Тель Авіва до Єрусалима після відповідного рішення президента Дональда Трампа, з яким не погодилися багато інших країн, включно з європейськими союзниками США.

Посольство почне діяти в приміщенні американського консульства у Єрусалимі допоки визначатимуть місце і споруджуватимуть нову будівлю.

Очікують, що президент Трамп звернеться до учасників церемонії в Єрусалимі з допомогою відео-зв'язку, а представлятимуть його там донька Іванка з чоловіком Джаредом Кушнером та кілька провідних урядовців.

Церемонію перенесли на ближчу дату, щоб вона співпала зі святкуваннями 70-ї річниці проголошення сучасної держави Ізраїль.

Ізраїль віддавна домагається, щоб світ визнав Єрусалим ізраїльською столицею, але палестинці вважають, що східна частина міста має належати їм і хочуть, щоб там була столиця палестинської держави.

Мирні домовленості 1993 року проголошували, що питання статусу Єрусалима буде визначене пізніше - в результаті загального мирного врегулювання між Ізраїлем та палестинцями.

Сполучені Штати віддавна підтримували побажання ізраїльтян, але до рішення президента Трампа минулого року Вашингтон разом з більшістю інших країн дотримувався нейтралітету у цьому питанні.

Дональд Трамп 6 грудня 2017 р. оголосив про перенесення посольства, заявивши про офіційне визнання Єрусалима столицею держави Ізраїль.

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