Відлякати Росію - найкращий спосіб зупинити її агресію – сенатор США про зброю для України

"Рішення президента є гарним першим кроком, який надасть народу України можливості себе захистити", - заявив голова Гельсінської комісії США (Комісії з безпеки і співробітництва в Європі), сенатор Роджер Вікер.

Він наголосив: "найкращий спосіб зупинити російську агресію – це відлякати її". В своїй заяві Вікер висловив сподівання, що не забариться і схвалення на постачання "протититанкової зброї та іншого важкого озброєння".

Інший високопосадовець Сенатського комітету з питань збройних сил сенатор-республіканець Джим Інгофф також привітав рішення Трампа.

Сподіваюсь, зміни в підході уряду США посилять їх (України - Г.А.) безпеку та демократію протягом наступних років

"Росія продовжує ескалацію своєї небезпечної та незаконної агресії в Україні і прямі дії президента Трампа будуть вирішальними для того, щоб продемонструвати силу і надіслати сигнал підтримки нашим союзникам".

Підтримка дозволить Україні "захистити себе та свої демократичні цінності від подальшого вторгнення та анексій російськими силами", - відзначив Інгофф.

Генерал-майор Майкл Томпсон з Національної гвардії Оклагоми висловив сподівання, що "зміни в підході уряду США посилять їх безпеку та демократію протягом наступних років".

Він також відзначив, що "бойовий підрозділ 45-тої піхотної бригади Національної гвардії Оклагоми мав честь щойно завершити рік в Україні. Протягом цього часу вони надавали підтримку збройним силам України з навчання та професіоналізму", - зазначив генерал-майор Томпсон.

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