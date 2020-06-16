Директорка "Голосу Америки" пішла у відставку, ЗМІ повідомляють про очікування перестановок в агенції

Директорка «Голосу Америки» Аманда Беннетт і її головна заступниця Сандра Сугавара подали у відставку в понеділок, заявивши, що Майкл Пак, недавно затверджений виконавчий директор головної організації «Голосу Америки», Агентства з глобальних медіа, має право замінити їх своїм власним людьми.

Беннетт і Сугавара - ветерани журналістики - керували «Голосом Америки» з 2016 року, істотно розширивши обсяг новин, що випускаються незалежним агентством уряду США і транслюються 47 мовами по всьому світу а також в цифровому вигляді на веб-сайті voanews.com.

The Washington Post пише, що у травні під час зустрічі із республіканцями у Сенаті США президент Трамп назвав "Голос Америки" "голосом Радянського союзу" та "комуністів"

У своєму листі про відставку Беннетт і Сугавара висловили подяку журналістам, редакторам і технічному персоналу «Голосу Америки» за зусилля, які змінили агентство в кращий бік за останні чотири роки.

Вони згадали «щире і переконливе завдання« Голосу Америки» розповідати новини про США; вашу увагу в опорі неправді і дезінформації по всьому світу; вашу увагу до історій жінок, біженців і ваших колег по цеху в усьому світі».

Американський канал CNN повідомляє з посиланням на джерело у «Голосі Америки», що в установі обговорюють можливість значних змін, включно із призначенням колишнього посадовця Білого дому, консервативного оглядача Себастьяна Горки.

«З огляду на політичне минуле Горки, подібне призначення стало би сигналом про те, що «Голос Америки» перетворюється на рупор адміністрації», - відзначається у матеріалі американського каналу.

А видання The Washington Post пише, що у травні під час зустрічі із республіканцями у Сенаті США президент Трамп назвав «Голос Америки» «голосом Радянського Союзу» та «комуністів».

Між тим Беннетт і Сугавара сказали співробітникам «Голосу Америки», що «нічого по відношенню до вас, до того, чим ви займаєтеся, вашої місії або вашої чесності не зміниться» з приходом Майкла Пака на «Голос Америки» і керівництва іншими урядовими новинними організаціями.

Майкл Пак був приведений до присяги Конгресом, і пообіцяв поважати систему, яка гарантує незалежність «Голосу Америки»

«Майкл Пак був приведений до присяги Конгресом, і пообіцяв поважати систему, яка гарантує незалежність «Голосу Америки», яка, в свою чергу, відіграє найважливішу роль в довірі, яку надають нам наші глядачі у всьому світі», - заявили Беннетт і Сугавара.

Призначення Сенатом Майкла Пака на три роки на посаду виконавчого директора Агентства США з глобальних медіа було непростим.

Президент Дональд Трамп висунув Майкла Пака, партнера одного з найбільш затятих ідейних прихильників Трампа, колишнього головного стратега Білого дому Стівена Беннон, на роботу у «Голос Америки» більше двох років тому. Його схвалення було заблоковано демократами Сенату до недавнього часу, почасти через побоювання законодавців з приводу передбачуваних фінансових угод, пов'язаних з його власним бізнесом.

В останні тижні Трамп критикував «Голос Америки» за висвітлення новин про Китай під час кризи, викликаної коронавірусом. Коли Трампа запитали про призначення Пака 15 травня, він сказав: «Голосом Америки» жахливо управляють. Вони не «Голос Америки». Вони протилежність «Голосу Америки».

У той час Аманда Беннетт захищала місію і репортажі інформаційного агентства, яке фінансується Конгресом США.

«Ми експортуємо Першу поправку до людей в усьому світі, у яких немає іншого доступу до фактичної, чесної, правдоподібною інформації», - сказала вона.

«Саме тому понад 80% нашої 280-мільйонної аудиторії 47 мовами в більш ніж 60 країнах вважає, що наша робота заслуговує на довіру», - додала вона.

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