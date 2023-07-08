Вільнюс у день саміту підніме 33 тисячі українських прапорів, щоб Україна стала 33-м членом НАТО

Волонтерські групи, місцеві активісти литовської столиці та представники української громади готуються до саміту НАТО, що триватиме у Вільнюсі 11-12 липня.

“Вільнюс увесь в українських прапорах, а з нагоди саміту НАТО їх буде встановлено рівно 33 тисячі. Щоб Україна стала 33-ю країною альянсу”, - розповіла у коментарі Голосу Америки голова громади українців міста Вільнюс Наталія Шертвітєнє.

За її словами, у місті вже дуже відчутно наближення саміту оборонного альянсу та підготовку до візиту лідерів НАТО. “У нас дуже багато обмежень, місто перекрите у багатьох місцях, до центру можуть заїхати хіба лише карети швидкої допомоги, усе ретельно перевіряється”, - каже Наталія Шертвітєнє.

Прапор з Бахмута на місці історичного литовського спротиву Росії

Українці столиці Литви, окрім офіційних осіб з альянсу, чекають також бігунів, учасників ультрамарафону “Піднімаю прапор за Україну в НАТО”.

Вони біжать з Києва до Вільнюса з прапором України від українських військових з Бахмута. Прапор піднімуть на площі у центрі Вільнюса, де свого часу чи не вперше у колишньому СРСР скинули пам'ятник Леніну, де було приміщення КДБ, а нині - музей депортації і геноциду литовського народу. Як додає Наталія Шертвітєнє, це та ж площа, де колись, за російського царату, страчували людей за повстання проти царя. Тому місце і подія дуже символічні для самих литовців.

"Тридцять три бігуни несуть прапор із передової на сході України на саміт НАТО у Вільнюсі", - пише місцеве видання LRT.

Також українська громада працює над організацією офіційних зустрічей для Павла Ґрода, президента Світового конґресу українців, який прибуває до міста після низки зустрічей з урядовцями ЄС.

Литовці дуже, страшенно підтримують Україну.

Щопонеділка з часу повномасштабного вторгнення України у центрі Вільнюса тривають мітинги, розповідає Наталія Шертвітєнє. Цього понеділка відбулася 62-га зустріч, а наступного - зберуться ті, хто зможе дістатися центру пішки, з огляду на озвучені обмеження. У Вільнюсі діють одразу кілька потужних волонтерських організацій: "Сильні разом", Blue/Yellow та інші, які постійно збирають допомогу для українських військових та цивільних.

Офіційні цифри про 70 тисяч прийнятих Литвою українців не відтворюють повну реальну картину, зауважує одна з лідерок місцевої діаспори, адже їх тут значно більше.

"У Вільнюсі починалося, тут нехай і продовжується"

Наталія Шертвітєнє наголошує: литовці та представники місцевої влади надзвичайно підтримують Україну. А місцева громада покладає сподівання на саміт НАТО: “Ми згадуємо інший саміт, який мав відбутися 2013 року, коли тодішній президент Янукович мав приїхати у Вільнюс, і ми сподівалися, що наше місто увійде в історію, бо тут підпишуть угоду щодо вступу України до ЄС. У Вільнюсі починалося, тут нехай і продовжується: сподіваємося на оголошення чітких умов і детальних практичних обіцянок про те, коли Україна буде прийнята до НАТО за спрощеними умовами”.

Водночас є багато побоювань, каже громадська діячка і лікарка за професією. У місцевих ЗМІ активно обговорюють інформацію про те, що серед країн НАТО балтійські країни є найбільш незахищеними, і особливо Литва.

Калінінград, Білорусь та атомна станція - оточення і побоювання Вільнюса

“З одного боку у нас - Калінінград, з іншого боку – Білорусь, з якою напружені відносини. А за 40 км від Вільнюса – нещодавно похапцем збудована атомна станція, було відомо про труднощі під час її запуску. Тож тут відчутне побоювання, посилене чергування фахівців, готуючись до потенційних ексцесів тощо”, - розповідає Наталія Шертвітєнє.

За її словами, багато хто скористався порадами влади узяти відпустку у липні. Як повідомляв Голос Америки , місто укріпили оборонною технікою, мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод, оскільки значна частина центру Вільнюса буде перекрита під час саміту НАТО.

Ті, хто залишився, прагнуть якнайкраще продемонструвати литовську гостинність та, зокрема, чекають на відкриту лекцію в університеті від президента США Джо Байдена, каже активістка української громади.

Як інформував Голос Америки, президент Байден на саміті НАТО вітатиме участь президента України Володимира Зеленського, обговорюватиме з членами НАТО посилення східного флангу альянсу, модернізацію систем стримування та оборонних можливостей НАТО. А також планує виступити із промовою у Вільнюсі, де розповість про “своє бачення сильної впевненої Америки, оточеної сильними впевненими союзниками та партнерами, яка бере на себе серйозні виклики нашого часу - від агресії Росії в Україні до кліматичної кризи”.

"Послання Байдену, Шольцу, Сунаку, Макрону та іншим"

Тим часом, "посланням Байдену, Шольцу, Сунаку, Макрону та іншим" назвали активісти встановлення українського прапора величезних розмірів поблизу вільнюського аеропорту.

"Щоб світові лідери, які летять на саміт НАТО, вже через ілюмінатори літаків бачили підтримку Литвою України", - кажуть в організації "Перемога/Гуманітарний центр України". Вони розмістили прапор на даху торгового центру, який видно з літаків над Вільнюсом.