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Вільнюс у день саміту підніме 33 тисячі українських прапорів, щоб Україна стала 33-м членом НАТО
Волонтерські групи, місцеві активісти литовської столиці та представники української громади готуються до саміту НАТО, що триватиме у Вільнюсі 11-12 липня.
“Вільнюс увесь в українських прапорах, а з нагоди саміту НАТО їх буде встановлено рівно 33 тисячі. Щоб Україна стала 33-ю країною альянсу”, - розповіла у коментарі Голосу Америки голова громади українців міста Вільнюс Наталія Шертвітєнє.
За її словами, у місті вже дуже відчутно наближення саміту оборонного альянсу та підготовку до візиту лідерів НАТО. “У нас дуже багато обмежень, місто перекрите у багатьох місцях, до центру можуть заїхати хіба лише карети швидкої допомоги, усе ретельно перевіряється”, - каже Наталія Шертвітєнє.
Прапор з Бахмута на місці історичного литовського спротиву Росії
Українці столиці Литви, окрім офіційних осіб з альянсу, чекають також бігунів, учасників ультрамарафону “Піднімаю прапор за Україну в НАТО”.
Вони біжать з Києва до Вільнюса з прапором України від українських військових з Бахмута. Прапор піднімуть на площі у центрі Вільнюса, де свого часу чи не вперше у колишньому СРСР скинули пам'ятник Леніну, де було приміщення КДБ, а нині - музей депортації і геноциду литовського народу. Як додає Наталія Шертвітєнє, це та ж площа, де колись, за російського царату, страчували людей за повстання проти царя. Тому місце і подія дуже символічні для самих литовців.
"Тридцять три бігуни несуть прапор із передової на сході України на саміт НАТО у Вільнюсі", - пише місцеве видання LRT.
Також українська громада працює над організацією офіційних зустрічей для Павла Ґрода, президента Світового конґресу українців, який прибуває до міста після низки зустрічей з урядовцями ЄС.
Литовці дуже, страшенно підтримують Україну.Наталія Шертвітєнє
Щопонеділка з часу повномасштабного вторгнення України у центрі Вільнюса тривають мітинги, розповідає Наталія Шертвітєнє. Цього понеділка відбулася 62-га зустріч, а наступного - зберуться ті, хто зможе дістатися центру пішки, з огляду на озвучені обмеження. У Вільнюсі діють одразу кілька потужних волонтерських організацій: "Сильні разом", Blue/Yellow та інші, які постійно збирають допомогу для українських військових та цивільних.
Офіційні цифри про 70 тисяч прийнятих Литвою українців не відтворюють повну реальну картину, зауважує одна з лідерок місцевої діаспори, адже їх тут значно більше.
"У Вільнюсі починалося, тут нехай і продовжується"
Наталія Шертвітєнє наголошує: литовці та представники місцевої влади надзвичайно підтримують Україну. А місцева громада покладає сподівання на саміт НАТО: “Ми згадуємо інший саміт, який мав відбутися 2013 року, коли тодішній президент Янукович мав приїхати у Вільнюс, і ми сподівалися, що наше місто увійде в історію, бо тут підпишуть угоду щодо вступу України до ЄС. У Вільнюсі починалося, тут нехай і продовжується: сподіваємося на оголошення чітких умов і детальних практичних обіцянок про те, коли Україна буде прийнята до НАТО за спрощеними умовами”.
Водночас є багато побоювань, каже громадська діячка і лікарка за професією. У місцевих ЗМІ активно обговорюють інформацію про те, що серед країн НАТО балтійські країни є найбільш незахищеними, і особливо Литва.
Калінінград, Білорусь та атомна станція - оточення і побоювання Вільнюса
“З одного боку у нас - Калінінград, з іншого боку – Білорусь, з якою напружені відносини. А за 40 км від Вільнюса – нещодавно похапцем збудована атомна станція, було відомо про труднощі під час її запуску. Тож тут відчутне побоювання, посилене чергування фахівців, готуючись до потенційних ексцесів тощо”, - розповідає Наталія Шертвітєнє.
За її словами, багато хто скористався порадами влади узяти відпустку у липні. Як повідомляв Голос Америки, місто укріпили оборонною технікою, мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод, оскільки значна частина центру Вільнюса буде перекрита під час саміту НАТО.
Ті, хто залишився, прагнуть якнайкраще продемонструвати литовську гостинність та, зокрема, чекають на відкриту лекцію в університеті від президента США Джо Байдена, каже активістка української громади.
Як інформував Голос Америки, президент Байден на саміті НАТО вітатиме участь президента України Володимира Зеленського, обговорюватиме з членами НАТО посилення східного флангу альянсу, модернізацію систем стримування та оборонних можливостей НАТО. А також планує виступити із промовою у Вільнюсі, де розповість про “своє бачення сильної впевненої Америки, оточеної сильними впевненими союзниками та партнерами, яка бере на себе серйозні виклики нашого часу - від агресії Росії в Україні до кліматичної кризи”.
"Послання Байдену, Шольцу, Сунаку, Макрону та іншим"
Тим часом, "посланням Байдену, Шольцу, Сунаку, Макрону та іншим" назвали активісти встановлення українського прапора величезних розмірів поблизу вільнюського аеропорту.
"Щоб світові лідери, які летять на саміт НАТО, вже через ілюмінатори літаків бачили підтримку Литвою України", - кажуть в організації "Перемога/Гуманітарний центр України". Вони розмістили прапор на даху торгового центру, який видно з літаків над Вільнюсом.
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- Голос Америки
Важливе рішення, але працюємо далі. Потрібні літаки - посолка України у США про касетні бомби для України
Рішення США надіслати в Україну касетні є дуже важливим, але Київ продовжувати працювати, щоб отримати союзників решту пріоритетного військового обладнання, зокрема, більше систем ППО та літаки. Про це в коментарі Голосу Америки заявила посолка України у США Оксана Маркарова.
"Це рішення було насправді для нас важливе з початку повномасштабного вторгнення. Ми працювали над усіма спроможностями, які потрібні нашим захисникам. А ці спроможності точно були потрібні", - сказала пані Маркарова.
Вона наголосила, що Україна запевнила своїх західних союзників, що ЗСУ "дуже відповідально" використовуватиме ці боєприпаси. Маркарова також висловила жаль, що на ухвалення цього рішення знадобилось багато часу.
"На жаль, стільки багато часу пішло на те, щоб це рішення стало можливим. Але ми розуміємо всі чутливості, які з ним пов'язані, і надзвичайно вдячні нашим партнерам, що сьогодні ми почули це рішення. Сподіваюсь, що дуже швидко зможемо його реалізувати. І наші сміливі захисники зможуть мати ці настільки потрібні спроможності", - зазначила посолка України у США.
Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли касетні боєприпаси, за день до 500-го дня від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Оксана Маркарова також запевнила, що Україна, і дипломати зокрема, продовжують працювати з союзниками, щоб отримати іншу, необхідне для ЗСУ, військову техніку.
"Наша робота не почалась з цього і не зупиняється на цьому. Нам все ще потрібні всі наші пріоритети: від протиповітряної оборони до літаків, до більше броньованої техніки. І можна дуже довго продовжувати. Тому це постійна робота з нашими партнерами, і також постійна робота наших партнерів. Тому що тут, на жаль, одна країна, навіть така велика як США, не може забезпечити повністю наші потреби, які є надзвичайно великими. А наші потреби будуть до перемоги, і навіть після неї. Тому продовжуємо роботу активно”, - наголосила українська дипломатка у США.
Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю, 7 липня, Пентагон оголосив про 42-й пакет безпекової допомоги Україні вартістю у 800 мільйонів доларів за програмою президентських повноважень, коли техніку беруть із власних запасів Міноборони.
До цього пакету увійшли: артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, касетні боєприпаси, боєприпаси для систем Patriot, 31 гаубиця, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери Stryker, зенітні комплекси Stinger, авіаційні боєприпаси, "джавеліни" та інші протитанкові системи, обладнання для розмінування, системи подолання перешкод, а також різні запасні частини та обладнання для оперативного забезпечення.
- Голос Америки
"Найтяжчі 500 днів в історії" - посолка України у США Оксана Маркарова про здобутки на її дипломатичному фронті
Посолка України у США Оксана Маркарова на запит Голосу Америки проаналізувала роботу її дипломатичної служби за 500 днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Цей період дипломатка називає "одним з найтяжчих", при цьому наголошує, що Україні вдалось отримати чимало здобутків, зокрема завдячуючи допомозі американського уряду.
Кожна маленька справа дозволяє Україні рухатися до великої перемоги, - переконана пані Маркарова.
"Якщо говорити про зброю, то кожен раз, коли ми отримували нову спроможність: від джавелінів до хаймарсів, до гаубиць, до інших видів озброєння - це невеличкі перемоги, які дозволяють нам рухатись до нашої великої Перемоги", - сказала очільниця українського посольства у Вашингтоні.
"Так само те, що Сполучені Штати надали нам грантове бюджетне фінансування. Я розумію, що це досить технічна і нудна тема, але це ті кошти, які дозволяють нам жити, дозволяють Україні підтримувати повністю свою життєдіяльність. І те, що вперше взагалі за історію США нам надають це не як кредити, навіть пільгові, а саме як грантові кошти, які не треба буде повертати, як і гуманітарну допомогу, військову і всю іншу, це величезний жест підтримки", - сказала Маркарова про здобутки України у США.
"Водночас за ці 500 днів нам вдалося пробитися через сторічну, мабуть, пропаганду, фейки й ілюзії, які існували у світу стосовно Росії і стосовно нас, і взагалі стосовно нашого регіону", - додала вона.
До списку маленьких перемог Оксана Маркарова додає й підтримку України в ООН під час голосувань. За її словами, світ насправді об'єднується навколо правильних цінностей: "Те, що у нас найбільше 143 країни, але дуже багато щоразу, голосує в рамках ООН на підтримку України і на засудження загалом агресії Росії й окремих її дій, це теж величезний наслідок".
"Найбільшим здобутком дипломатії" Оксана Маркарова називає "те, що нам вдалось досягнути, всій великій команді на чолі з президентом Зеленським, що Україну чи не вперше сприймають і розуміють як повноцінного партнера, можливо навіть партнера, який в дечому може показати й розказати більше, ніж хтось інший".
При цьому дипломатка наголошує, що жодного здобутку не вдалося б отримати без "наших сміливих захисників". Вона висловила подяку "тим людям, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну, тим людям, які по всій Україні, всім мільйонам українців, які незламно борються з цією жахливою навалою варварів".
“Ці 500 днів, я думаю, найтяжчі в історії нашої країни, сучасної країни, точно найтяжчі в нашому поколінні. Попри те, що війна розпочалась у 2014 році, кількість горя, кількість втрат, кількість руйнувань, які Україна побачила за ці 500 днів, неможливо порівняти, мабуть, з жодним іншим періодом в нашій сучасній історії", - зазначила українська посолка у США.
При цьому пані Маркарова зауважує, що Україна ще не досягнула всього необхідного. Вона перелічує умови, за яких Україна здобуде справжню перемогу.
"Чи знаходимось ми в точці, коли можемо сказати, що досягнули всього? Безумовно, ні. Ми будем там, коли зможемо припинити війну, виконати мирний план президента Зеленського, повернути всі наші території, повернути всіх наших людей, покарати Росію за те, що вона зробила, і всіх росіян, які до цього причетні. І почнемо нашу відбудову. Ось тільки тоді можна буде сказати, що ми ну десь трішки можемо відчувати задоволення від того, що вдалося цього досягнути", - наголосила Оксана Маркарова.
Кожне невеличке досягнення українців, каже дипломатка, "це просто один з етапів на шляху великої роботи, що триває двадцять чотири на сім".
Як повідомляв Голос Америки, напередодні в ефірі американської недільної телепрограми Face the Nation посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна вдячна американцям за всю отриману допомогу, “але точно потребує більше” – на тлі посилення російських атак.
- Голос Америки
12 установок Patriot, система NASAMS, гаубиці, військові літаки, протиядерний захист – як у Вільнюсі захищатимуть саміт НАТО
Литовську столицю Вільнюс захистили потужним військовим озброєнням напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Як інформує агенція Reuters, місто напередодні візиту лідерів оборонного альянсу перетворене на фортецю, а “НАТО грає м'язами”, щоб захистити саміт безпосередньо поблизу кордонів Білорусі та Росії.
Від центру Вільнюса до білоруського кордону – менше години їзди автотранспортом, а саме місце проведення саміту - всього за 32 км від державної межі. До Росії – лише близько 150 км.
Союзники по НАТО надають для саміту війська, літаки, протиповітряну оборону, артилерію, поліцію, передову зброю.
“Було б безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли сюди прибувають Байден і лідери 40 країн”, - цитує Reuters президента Литви Гітанаса Науседу.
Водночас президент зазначає, що усі ці зусилля для безпеки повітря під час зустрічі лідерів НАТО означають, що альянсу слід терміново створити постійну протиповітряну оборону в країнах Балтії, а не лише на час проведення саміту.
Німеччина розгорнула 12 протиракетних установок Patriot, Іспанія привезла систему ППО NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.
Польща та Німеччина направили вертолітні сили спецоперації. Інші надсилають заходи для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.
“Якби Литва була наодинці, я б почувався інакше, – ділиться враженнями місцева мешканка журналістам Reuters. – Якби не членство в НАТО, тут уже могло б бути так, як в Україні”.
За інформацією Reuters, у Вільнюському аеропорту помічено 8 німецьких ракетних установок Patriot, спрямованих у бік російського Калінінграда. Ще двоє спрямовані на Білорусь.
Литва також втричі збільшила дислокацію прикордонників на кордонах Білорусі та Росії на літо, додавши офіцерів з Латвії та Польщі.
“Ми готуємося до різноманітних провокацій”, - заявив начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас. Він додав, що побоюється хвиль мігрантів на кордоні або військової техніки.
На час саміту також відновлено прикордонний контроль на кордонах Литви з Польщею та Латвією.
Мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод, оскільки значна частина центру Вільнюса буде перекрита під час саміту НАТО.
Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня цього року. Серед основних тем обговорення лідерів альянсу - підтримка України та вступ Швеції до НАТО.
Що може зробити Захід, аби уникнути ядерної аварії, і як українцям підготуватися до радіоактивного зараження
Загроза провокації Росії на Запорізькій АЕС зменшується, заявив в інтерв’ю британському виданню The Time голова ГУР Кирило Буданов. Генштаб ЗСУ заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої ЗАЕС "найближчим часом". При цьому у МАГАТЕ раніше повідомляли, що уважно стежать за ситуацією на ЗАЕС, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили. Експерти МАГАТЕ не мають доступу до всіх частин території на ЗАЕС.
Як західні експерти оцінюють поточні шанси російської ядерної провокації в Україні та як українцям готуватись до потенційної небезпеки, дізнавалася журналістка Голосу Америки Марія Прус.
Російська військова окупація атомної станції – це дуже небезпечно
Російська окупація Запорізької АЕС залишається дуже небезпечною, однак нових повідомлень про зміну ситуації там немає. Про це – попри низку застережень Києва про можливу підготовку атаки на ЗАЕС – заявили в середу у Білому домі.
"Ми й далі стежимо за ситуацією на АЕС, це те, що ми робили певний час. Як ми й казали раніше, продовження російської військової окупації атомної станції – це дуже небезпечно. Коли йдеться про атомну станцію, то довкола неї не повинні вестися жодні бойові дії", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили, заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.
За його словами, атомна електростанція ніколи не повинна піддаватися нападу. Її ні в якому разі не можна використовувати як військову базу. "Тож так, ми стурбовані, але ми присутні. Ми знаємо, що потрібно робити, щоб уникнути ядерної аварії. І ми сподіваємося, що всі ті, хто має відповідальні обов’язки, діятимуть відповідно до цього, і вбережуть усіх нас від трагічної радіологічної аварії там", - наголосив Гроссі.
Натомість українська влада на різних рівнях застерегла: Росія готує провокацію на ЗАЕС.
Володимир Зеленський, президент України, заявив: "Максимально контактуємо з партнерами для того, щоб ні в кого у світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз".
Ядерний шантаж проти Заходу
Аналітики вашингтонського Інституту дослідження війни вважають: невідворотної загрози атаки РФ за ЗАЕС немає. Експертка Інституту Катерина Степаненко пояснює, що Росія роками використовувала ядерний шантаж проти Заходу: "Зараз ми вважаємо, що Росія навряд чи зробить це, адже така атака непропорційно вплине на російські сили, враховуючи переважаючі вітри в цьому районі".
Але це також може бути інформаційна операція, ймовірно, спрямована як на саміт НАТО, так і на уповільнення просування України, вважає Степаненко.
Спільно з колегами експертка публікує детальні звіти про хід повномасштабної війни Росії в Україні від першого дня вторгнення. Вона каже: й раніше сплески російської ядерної риторики відбувались у моменти, коли українці мали відчутні здобутки на полі бою.
Коли українці досягали успіху під час херсонського контрнаступу, ядерна риторика різко посилювалася, а потім раптово зникала після того, як українці припинили проведення контрнаступальних операцій. Тож це те, на що Заходу слід звернути увагу, наголошує Степаненко.
Експертка застерігає: "Росія робитиме це, намагаючись вплинути на думку Заходу, щоб налякати західних посадовців, щоб вони обмежили військову допомогу Україні, а також, щоб деморалізувати українців і відохотити їх продовжувати цю війну".
Потенційний інцидент на ЗАЕС навряд чи нагадуватиме Чорнобильську аварію
Навіть якщо Росія все ж влаштує диверсію на ЗАЕС, наслідком може стати витік радіоактивних речовин, але великого ядерного вибуху не станеться. Так вважає британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози.
"Навряд чи це буде величезна ядерна катастрофа, яка поширить забруднення на велику територію, тому що навіть якщо в реакторі підірвуть вибухівку, зверху є масивне залізобетонне покриття, яке поглине велику кількість вибухової хвилі. Частина забруднень може вийти назовні, але більша частина, ймовірно, залишатиметься на місці. Навряд чи станеться ядерна ланцюгова реакція, як у випадку ядерного вибуху", - переконаний колишній командувач ядерних сил НАТО.
Геміш де Бреттон-Гордон розповідає, що потенційний інцидент на ЗАЕС навряд чи нагадуватиме Чорнобильську аварію. Але будь-який ядерний інцидент може нести значну і тривалу загрозу, тож українцям він радить готуватись.
Підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити
Головне — підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити. "Загалом вам потрібно залишатися вдома протягом 24 годин, але краще протягом двох днів, оскільки тоді радіація осяде на землі, де вона значно менш небезпечна. І тоді аварійні служби, Державна служба України з надзвичайних ситуацій можуть почати із цим працювати. Крім того — уважно слухати те, що кажуть українські екстрені служби", - радить експерт.
Навіть якщо у вас є медична маска - це добре, каже він. Небезпека радіації полягає у вдиханні радіоактивного пилу, навіть звичайна маска від COVID допоможе запобігти цьому. Головне — не пити заражену воду та не їсти заражену їжу.
Разом із британською неприбутковою медіафундацією Томсон, де Бреттон-Гордон розробив спеціальний чат-бот у Телеграм українською мовою. Він дозволяє журналістам і громадськості за лічені хвилини отримати ключову інформацію про те, як діяти в разі умисної атаки або випадкової аварії з викидом радіації. Там коротко пояснюється, як захистити обличчя, знезаразити поверхні та що покласти у тривожну валізу. Однак, британський полковник додає: світ має не допустити навіть найменшого ядерного інциденту.
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