Сенатор-друг Трампа запропонує зняти санкції з російських законодавців – ЗМІ

У виданні Politico раніше писали, що сенатор Ренд Пол та президент США Дональд Трамп часто спілкуються телефоном та разом грають у гольф

Сенатор-республіканець Ренд Пол у середу представить поправку, яка пропонує зняти із російських законодавців санкції США, якщо Росії зніме запроваджені нею санкції щодо низки членів Конгресу. Про це повідомляє видання The Daily Beast.

Видання відзначає, що ініціатива сенатора позбавлена шансів на успіх. Поправка, яку буде представлено до Сенатського комітету з міжнародних відносин, пропонує зняти санкції з членів Федерального зібрання Російської Федерації, якщо Москва погодиться зняти санкції з певних американських законодавців.

"Поправка навряд чи має перспективи у комітеті, який скептично ставиться до Росії, не бажає знімати санкції в обмін на поступки, які окреслив Пол", - пише видання.

Наприклад, сенаторка-демократ Джин Шахін, якій заборонено в'їзд до Росії, вже заявила, що відкидає запропоновані Полом поправки.

"Дякую, не треба. Як законодавець, який підпав під санкції Кремля, я не бачу потреби у цій поправці і переконана, що санкції, накладені на російських лідерів, треба посилювати, а не послаблювати", - заявила Шахін.

Я не бачу потреби у цій поправці і переконана, що санкції накладені на російських лідерів треба посилювати, а не послаблювати

Ренд Пол нещодавно відвідав Росію із офіційним візитом, де зустрівся з російськими законодавцями і запросив їх до Вашингтона. Пол також зустрічався із представниками російської опозиції.

Законодавець через Twitter повідомив наступне про свою подорож:

"Ось 3 факти про мандрівку до Росії:



1. Витрачено 0 грошей платників податків;

2. Я зустрівся і з лідерами уряду Росії, і з лідерами опозиції;

3. Метою візиту був діалог та покращення відносин; спільна для обох сторін мета - це мир між нашими країнами".

Законодавцю часто закидають буцімто прихильне ставлення до Москви, але він заявляє, що прагне покращення відносин між двома ядерними країнами. Ренд Пол протягом останнього часу неодноразово виступав на підтримку президента США Дональда Трампа у моменти найгострішої критики на адресу останнього, як, наприклад, після саміту Трампа та Путіна у Гельсінкі, який критики президента США назвали провальним.

Ніщо не вказує на будь-який зв'язок із Дональдом Трампом пропонованих Рендом Полом поправок щодо санкцій проти російських законодавців.

У виданні відзначають, що Пол та Трамп часто спілкуються по телефону та разом грають у гольф і зблизились, серед іншого, на ґрунті спільного ставлення до низки питань, наприклад, нібито зневажливого ставлення до експертів з питань закордонної політики, як за межами адміністрації, так і в її складі. Чоловіки часто не погоджуються, але дослухаються до думки один одного, пишуть американські ЗМІ.

"Найбільш важлива людина у Білому домі, президент Дональд Трамп, уважно та дружньо ставиться до Ренда Пола", - писало у серпні авторитетне американське видання Politico.

Ренд Пол - пише видання - буцімто вплинув на те, що Трамп не став публічно заявляти про прагнення США до зміни правлячого режиму в Ірані, попри те, що дану позицію підтримує низка провідних осіб в уряді США.

Ренд Пол, пише Politico, виступає у ролі одного з небагатьох захисників зовнішньополітичних зусиль Трампа розбудувати ближчі відносини із Росією та КНДР.

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