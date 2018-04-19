США засудили напад на працівників "Води Донбасу": Росія відповідальна за погіршення гуманітарної ситуації на сході України

"США засуджують обстріли цивільних співробітників Донецької фільтрувальної станції”, - заявила речниця Держдепу Гедер Науерт.

"Фільтрувальну станцію тимчасово зачинили після інциденту, - йдеться в заяві. - Крім створення небезпеки для життя невинних цивільних, цей напад загрожує роботі водопостачання для близько 350 000 українців, які живуть по обидва боки контактної лінії.

Вчорашній інцидент є подібним до попередніх обстрілів, які значно пошкодили водопостачання для близько трьох мільйонів осіб", - наголосила Науерт в заяві 18 квітня.

Державний департамент закликав керовані Росією сили та українські збройні сили дозволити працівникам провести ремонт і запобігти новій гуманітарній кризі, а також відійти від позицій навколо Донецької фільтрувальної станції і іншої критично важливої інфраструктури.

США знову звернулись до Росії з закликом відвести свої сили зі східної Україні і повністю виконати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей.

"Росія несе відповідальність за погіршення гуманітарної ситуації на сході України", - наголошується в заяві

Представник США з питань України Курт Волкер відреагував на повідомлення про обстріли у Twitter: "В світлі сьогоднішнього трагічного інциденту хочу поділитись цією інформацією про те, як керовані Росією сили зазіхали на Донецьку фільтрувальну станцію протягом останніх двох років".

Волкер нагадав про свої заклики забезпечити припинення вогню в районі станції у відповідності до Мінських домовленостей. Волкер ще наприкінці 2017 року наголошував на тому, що керовані Росією сили перебувають в 500 метрах від Донецької фільтрувальної станції.

"П’ять працівників водопостачання були поранені в східній Україні, коли автобус, на якому вони їхали з Донецької фільтрувальної станції, обстріляли зі стрілецької зброї. Ці люди ризикують своїм життям, для того, щоб у 345 000 дітей та сімей був доступ до чистої питної води", - повідомляє Дитячий фонд ООН UNICEF.

В ООН наголосили, що постачання води в регіоні залишається під загрозою.

"Стан стабільний співробітників «Води Донбасу», в яких вчора стріляли. Однак, нестача гарантій безпеки робить неможливою діяльність Донецької фільтрувальної станції. Постачання води для 345 тисяч людей на сході України залишається під загрозою", - наголошує Управління ООН з питань координації гуманітарної допомоги OCHA.

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