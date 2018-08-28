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Курт Волкер: Росіяни мають звільнити Сенцова як з гуманітарних, так і з юридичних міркувань

Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером – про санкції, Суркова та Азовське море. Відео
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Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером – про санкції, Суркова та Азовське море. Відео

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Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером – про санкції, Суркова та Азовське море. Відео

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Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер привітав той факт, що держсекретар Майк Помпео підняв тему звільнення Олега Сенцова під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Минулого тижня згідно з заявою речниці Держдепартаменту США Гедер Науерт, «секретар висловив наше занепокоєння стосовно здоров`я Сенцова та закликав Росію негайно звільнити Сенцова та всіх інших українських політв`язнів».

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«Сенцов перебуває в ув’язненні в Росії, - сказав Волкер. – Йому примусово дали російське громадянство, хоча він його не хотів. Його вивезли з Криму, звинуватили у скоєнні терористичних актів, що він відкидає і щодо яких дуже мало доказів».

За словами Волкера, у даному випадку перед Росією стоять два питання. По-перше - гуманітарне, оскільки Сенцов голодує вже понад три місяці, його здоров’я у критичному стані, а тому він має бути звільнений.

Друге питання стосується судочинства. «Вони не забезпечили відповідний юридичний процес. Як розглядалася його справа? Які факти вони мають? Немає жодної причини і далі його утримувати», - заявив посадовець.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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