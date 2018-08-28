Курт Волкер: Росіяни мають звільнити Сенцова як з гуманітарних, так і з юридичних міркувань

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер привітав той факт, що держсекретар Майк Помпео підняв тему звільнення Олега Сенцова під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Минулого тижня згідно з заявою речниці Держдепартаменту США Гедер Науерт, «секретар висловив наше занепокоєння стосовно здоров`я Сенцова та закликав Росію негайно звільнити Сенцова та всіх інших українських політв`язнів».

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«Сенцов перебуває в ув’язненні в Росії, - сказав Волкер. – Йому примусово дали російське громадянство, хоча він його не хотів. Його вивезли з Криму, звинуватили у скоєнні терористичних актів, що він відкидає і щодо яких дуже мало доказів».

За словами Волкера, у даному випадку перед Росією стоять два питання. По-перше - гуманітарне, оскільки Сенцов голодує вже понад три місяці, його здоров’я у критичному стані, а тому він має бути звільнений.

Друге питання стосується судочинства. «Вони не забезпечили відповідний юридичний процес. Як розглядалася його справа? Які факти вони мають? Немає жодної причини і далі його утримувати», - заявив посадовець.

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