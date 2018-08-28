Після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Путіним в Гельсінкі, контакти між двома країнами з питання України продовжувались на робочому рівні. Про це спецпредставник США з питань України Курт Волкер розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української Служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

Я отримав попередню реакцію від нього (Суркова- ГА), де йдеться, що у нас є розбіжності з цього питання

"Після Гельсінкі ми спілкуємось з росіянами стосовно України. Я писав своєму партнеру за переговорами пану Суркову, щоб дізнатись, чи буде продуктивно обговорити можливість введення миротворчої місії за мандатом ООН. Я отримав попередню реакцію від нього, де йдеться, що у нас є розбіжності з цього питання. Тому обговорення триває", - говорить Волкер.

"Росіяни мусять бути дещо більш реалістичними". Так прокоментував Волкер позицію росіян про необхідність ведення переговорів безпосередньо з самопроголошеними ДНР та ЛНР.

"Росіяни мусять бути більш реалістичними. Всім відомо, що ці два утворення (ЛНР та ДНР) існують лише тому, що Росія їх створила. Росія за них платить і їх утримує. Рішення приймає Росія, а не фактична влада на місці", - заявив він.

Ніхто не буде розміщувати миротворчі сили без згоди з Росією. Вони не мусять боротись проти Росії. Ніхто цього не робитиме.

Для успіху виконання Мінських домовленостей та введення миротворчих сил необхідна згода Росії, переконаний посадовець.

"Ніхто не буде розміщувати миротворчі сили без згоди з Росією. Вони не мусять боротись проти Росії. Ніхто цього не робитиме. Той факт, що Росія є членом Ради Безпеки, звичайно, передбачає згоду Росії для таких дій. Тому ми говоримо з Росією – щоб побачити, чи є можливість домовитись. Якщо це неможливо, то миротворців не буде. Ніхто не буде боротись з Росією з цього питання".

Для того, щоб виконати Мінські домовленості необхідно, щоб на сході України запанував мир, наполягає Волкер. "Для того, щоб втілити Мінські домовленості потрібні мир та безпека. Наприклад, потрібно провести місцеві вибори. Неможливо провести місцеві вибори, якщо частина території окупована. Потрібно запровадити спеціальний статус для території на сході України. Вже погоджено, що цей статус не буде втілено до проведення місцевих виборів. Тому на тій території потрібна безпека, незаангажована, забезпечена міжнародною спільнотою, якої можна досягти виконавши Мінські домовленості", - вважає посадовець.

"Я чітко заявляю про підтримку Мінських домовленостей, де зазначається, що територію має бути повернуто Україні. Ще потрібне припинення вогню, виведення зброї, безпека. Нічого з цього не відбувається. Російські сили розташовані на території України. Бої йдуть кожного дня. Це потрібно зупинити", - заявляє Волкер.

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