До України їде Верховий комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк

У неділю, 4 грудня починається візит Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який проведе в Україні чотири дні на запрошення українського уряду.

Очікується, що новий верховний комісар, який був призначений на цю посаду у вересні, відвідає Київ та сусідні області, Харків, Ізюм та Ужгород. Також він зустрінеться з посадовцями національного та місцевого уряду, представниками громадянського суспільства, а також представниками груп жертв, включаючи родичів зниклих безвісти або захоплених цивільних осіб і військовополонених.

Австрійський юрист, який багато років працював у структурах ООН, Фолькер Тюрк має досвід роботи представника ООН у Малайзії, помічника голови місії ООН в Косово та Боснії та Герцеговині, регіонального координатора захисту в Демократичній Республіці Конго та в Кувейті.

Тюрк очолив офіс Верховного комісара ООН з прав людини у жовтні та у своєму першому інтерв’ю на новій посаді сказав, що його непокоїть ескалація конфлікту в Україні, зокрема напади за допомогою дронів на цивільні об’єкти.

«Абсолютно важливо, щоб цивільні об'єкти, цивільні особи, не були цілями, хоча цього важко досягти у густонаселених міських районах», – сказав він у розмові з французьким міжнародним мовником RFI.

У цій розмові Тюрк наголосив, що повага до міжнародного права є «абсолютно критично важливою».

У п’ятницю, 2 грудня, після свого останнього офіційного візиту до України свої висновки представила Слідча комісія по Україні. За словами експертів, призначених Радою ООН для розслідування можливих порушень прав людини, що загрози правам і життю молоді «постійно збільшуються».

Незалежна міжнародна слідча комісія ООН щодо України засвідчила після дев’яти місяців війни, в Україні знищені десятки шкіл. За словами представників ООН, «забезпечення доступу до освіти є ускладненим у багатьох районах, звідки виведені російські війська, таких як Харків і Херсон».

Як мовиться у повідомленні на сайті ООН, три слідчі місії зі встановлення фактів «приділили значну увагу» руйнуванню цивільної інфраструктури в Україні – зокрема її енергетичної та транспортної мереж, що особливо важливо у період різкого падіння температур взимку, та викликає занепокоєння щодо найбільш уразливих верств населення України.

«Обидві є передумовами для доступу до прав, а цивільна інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом», – йдеться у заяві слідчих.

«Комісія має намір детально вивчити це питання і повернеться до нього у доповіді Раді з прав людини в березні наступного року», – заявили слідчі голова групи Ерік Мьосе з Норвегі, Ясмінка Джумхур з Боснії та Герцеговини та Пабло де Грайфф з Колумбії.

За їхніми словами, «у той час як гуманітарна ситуація в Херсоні широко висвітлюється, десятки міст по обидва боки лінії фронту в Запоріжжі щодня обстрілювалися протягом останніх тижнів». Також більшість мешканців Донецької області стикаються з надзвичайно обмеженим доступом до опалення, води, медичних та освітніх послуг.

Як повідомляє ООН, організація розподілила сотні генераторів у лікарнях, школах і пунктах обігріву по всій Україні для людей, які не мають доступу до комунальних послуг. Також за словами речника генерального секретаря ООН, зимовими запасами та послугами, опалювальними приладами та ремонтом будинків понад було забезпечено близько 630 000 людей в Україні.