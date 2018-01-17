ВООЗ: кір поширюється в Україні

33 країни Європи подолали кір, але великі спалахи можуть уповільнити прогрес з досягнення мети у всіх 53 країнах. Кір продовжує поширюватись в Україні, Греції, Італії та Румунії, - повідомила ВООЗ на своїй сторінці в Twitter.

Кір продовжує поширюватись в Україні, йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Нові випадки реєструються в усіх областях України та в Києві. Спалах вже охопив 3000 осіб і забрав життя п’яти людей в 2017 році, повідомляє ВООЗ, спираючись на попередні дані.

Щонайменше вдвічі більше дітей було вакциновано проти кору в 2017 році, порівняно з 2016

Кількість випадків зростає і в інших країнах європейського регіону ВООЗ, включаючи спалахи кору в Греції, Італії та Румунії.

Україна вживає заходи, щоб обмежити спалах, повідомляє ВООЗ.

"Щонайменше вдвічі більше дітей було вакциновано проти кору в 2017 році, порівняно з 2016", - заявив представник ВООЗ в Україні Марте Еверард. "Цей стрибок в імунізації є великим кроком вперед. Однак, той факт, що поширення кору в Україні триває означає, що потрібно робити більше для вакцинації решти", - додав він.

Нестача вакцин на місцевому рівні продовжує бути проблемою для проведення щеплень дітей. Поширення неправдивої інформації про вакцини означає, що деякі з працівників не хочуть рекомендувати вакцинації і деякі батьки вагаються, чи робити щеплення дітям

Україна мала найменший рівень імунізації в регіоні протягом останніх років і тому має велику кількість вразливого населення, наголошується в повідомленні ВООЗ.

ВООЗ відзначила те, що вже зробила Україна:

створено робочу групу з кору та план дій з негайної відповіді на спалах;

проводиться вакцинація для дітей до 10 років, які відстали від графіку;

розроблено довгостроковий план з постачання вакцини;

проводиться навчання медичних робітників з розпізнавання і повідомлення про випадки кору.

Життєво важливо підвищити покриття імунізацією, провести безкоштовну вакцинацію медичних працівників та осіб, які контактували з хворими, наголошує ВООЗ.

Нестача вакцин на місцевому рівні продовжує бути проблемою для проведення щеплень дітей. Поширення неправдивої інформації про вакцини означає, що деякі з працівників не хочуть рекомендувати вакцинації і деякі батьки вагаються, чи робити щеплення дітям.

На важливості вакцинації наголошувала і в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в інтерв'ю "Голосу Америки" минулого місяця.

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