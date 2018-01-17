ВООЗ: кір поширюється в Україні

33 країни Європи подолали кір, але великі спалахи можуть уповільнити прогрес з досягнення мети у всіх 53 країнах. Кір продовжує поширюватись в Україні, Греції, Італії та Румунії, - повідомила ВООЗ на своїй сторінці в Twitter.
Кір продовжує поширюватись в Україні, йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Нові випадки реєструються в усіх областях України та в Києві. Спалах вже охопив 3000 осіб і забрав життя п’яти людей в 2017 році, повідомляє ВООЗ, спираючись на попередні дані.
Щонайменше вдвічі більше дітей було вакциновано проти кору в 2017 році, порівняно з 2016заявив про Україну представник ВООЗ в Україні Марте Еверард
Кількість випадків зростає і в інших країнах європейського регіону ВООЗ, включаючи спалахи кору в Греції, Італії та Румунії.
Україна вживає заходи, щоб обмежити спалах, повідомляє ВООЗ.
"Щонайменше вдвічі більше дітей було вакциновано проти кору в 2017 році, порівняно з 2016", - заявив представник ВООЗ в Україні Марте Еверард. "Цей стрибок в імунізації є великим кроком вперед. Однак, той факт, що поширення кору в Україні триває означає, що потрібно робити більше для вакцинації решти", - додав він.
Нестача вакцин на місцевому рівні продовжує бути проблемою для проведення щеплень дітей. Поширення неправдивої інформації про вакцини означає, що деякі з працівників не хочуть рекомендувати вакцинації і деякі батьки вагаються, чи робити щеплення дітямВООЗ
Україна мала найменший рівень імунізації в регіоні протягом останніх років і тому має велику кількість вразливого населення, наголошується в повідомленні ВООЗ.
ВООЗ відзначила те, що вже зробила Україна:
Життєво важливо підвищити покриття імунізацією, провести безкоштовну вакцинацію медичних працівників та осіб, які контактували з хворими, наголошує ВООЗ.
Нестача вакцин на місцевому рівні продовжує бути проблемою для проведення щеплень дітей. Поширення неправдивої інформації про вакцини означає, що деякі з працівників не хочуть рекомендувати вакцинації і деякі батьки вагаються, чи робити щеплення дітям.
На важливості вакцинації наголошувала і в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в інтерв'ю "Голосу Америки" минулого місяця.
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