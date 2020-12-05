Глава ВООЗ: "Можемо почати мріяти про кінець пандемії”

Ґебреєсус закликав країни ООН інвестувати у вакцину, у попереджувальні заходи, щоб уникнути наступної пандемії, а також краще фінансувати сферу охорони здоров'я у своїх країнах

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Ґебреєсус заявив про ймовірний початок кінця пандемії.

Під час спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН він сказав: «З позитивними результатами випробувань вакцин в останні тижнів, світло в кінці тунелю стабільно стає яскравішим. Хоча шлях вперед залишається ще складним, ми можемо почати мріяти про кінець пандемії”.

Щоб швидше покінчити з пандемією, Тедрос Аданом Ґебреєсус закликав країни ООН інвестувати у вакцину, у попереджувальні заходи, щоб уникнути наступної пандемії, а також краще фінансувати сферу охорони здоров'я у своїх країнах.

Глава ВООЗ закликав багаті країни не залишити без уваги бідніших “у гонці за вакциною”.

"Це глобальна криза, і рішення повинні розподіляти справедливо як глобальні суспільні блага, а не як приватні товари, які лише збільшують нерівність і стають ще однією причиною того, що деякі люди залишаються позаду. Ми не повинні залишати нікого позаду", - зазначив генеральний директор ВООЗ.

“Пандемія довела, що криза в охороні здоров'я - це не лише про здоров'я, це також соціальна, економічна та гуманітарна кризи”, - сказав доктор Ґебреєсус.

За словами очільника ВООЗ, масові закупівлі та розповсюдження вакцини від Ковід-19 потребуватимуть додаткових інвестицій розміром 4,3 мільярда доларів.

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