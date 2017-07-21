ЗСУ менше крадуть, але стратегічна корупція залишається: звіт британського генерал-лейтенанта

Міжнародна спільнота має структурувати допомогу в сфері безпеки для України таким чином, щоб спонукати реформи, радить генерал-лейтенант британської армії у відставці Тімоті Еванс, повідомляє оборонне видання США DefenseOne. Еванс є членом Незалежного антикорупційного комітету в сфері оборони, створеного Transparency International для спостереження за реформами оборонного сектору України.

Хоча нові процедури забезпечать, що зброя та обладнання надійдуть куди треба, сама допомога може виявитись не тим, чого потребує Україна для ведення війни. Військові закупівлі і планування залишаються непрозорими і їх ефективність є під питанням​

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Експерт відзначив, що коли війна тільки розпочалась на cході України, були повідомлення про крадіжки та перепродаж міжнародної допомоги. В деяких випадках, країни-донори надавали перевагу роботі з волонтерами для надання зимових чобіт, пристроїв нічного бачення та захисного обладнання для військ на передовій.

З 2014 року, Міністерство оборони України посилило нагляд та звітність за допомогою через нагальність ситуації та зростання вимог донорів. Це значно ускладнило масштабні зловживання і перепродаж на чорному ринку.

Український державний гігант оборони – Укроборонпром залишається таємницею

Хоча нові процедури забезпечать, що зброя та обладнання надійдуть куди треба, сама допомога може виявитись не тим, чого потребує Україна для ведення війни. Військові закупівлі і планування залишаються непрозорими і їх ефективність є під питанням. Основні документи з планування закупівель – втаємничені, включаючи державне оборонне замовлення та щорічний план закупівель зброї та оборонного спорядження, як і пріоритети для допомоги з безпеки.

Непотрібна засекреченість у визначенні потреб оборони обмежує можливість донорів та громадськості отримувати інформацію про те, як розподіляються та витрачаються гроші, виділені на безпеку, - повідомляє Еванс.

Український державний гігант оборони – Укроборонпром залишається таємницею. Міністерство оборони може засновувати запит не на оцінці портеб, а на здатності Укроборонпрому виробити той чи інший елемент – це суперечить тому, що має відбуватись.

Для країн-донорів це означає, що ті вимоги, які вони бачать, можуть не відображувати справжні потреби, знижуючи впевненість в тому, що надане устаткування буде ефективно використовуватись. Донори мають використати свій вплив, щоб прискорити реформи, встановити чіткі стандарти реформування, підтримати зміни до закону «Про державну таємницю», щоб надавати більше інформації громадськості, парламенту та інспектуючим установам, - робить висновок експерт.

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