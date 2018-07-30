Віталій Кличко: Я з Манафортом не працював

«Завжди під час кампанії консультанти звертаються і пропонують свої послуги. Так було і в 2014 році, коли Пол Манафорт запропонував свої послуги. Можу сказати, що в його пропозиціях не було нічого цікавого. Можу чітко заявити: та співпраця закінчилася, так і не розпочавшись», - сказав Кличко.

Ім`я Кличко згадується у документах, які сторона обвинувачення надала суду за кілька днів до початку судових слухань, що мають розпочатися у місті Александрія у Вірджинії.

Можу сказати, що в його пропозиціях не було нічого цікавого.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, уважно ознайомившись з документами, Пол Манафорт відправив своєму помічнику Костянтину Килимнику багатосторінкову презентацію і план реструктуризації Київміськадміністрації для презентації меру з ініціалами VK.

Серед запопропонованих Манафортом ініціатив, у статті йдеться про «100% повернення податку на дохід, сплачений у Києві, до міського бюджету, посилення штрафів за порушення правил паркування, підпорядкування голів райадміністрацій столиці меру, проведення аудиту комунальних підприємств, ремонт будівлі мерії…».

Звинувачення, висунуті Манафорта, переважно стосуються періоду його роботи до того, як він очолив передвиборчий штаб Трампа, і не пов'язані з можливою змовою між передвиборчим штабом і Росією.

Прокуратура намагається довести, що Манафорт «відмив» понад 30 мільйонів доларів, отриманих за консалтингову діяльність в Україні, і приховав їх від американської податкової служби.

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