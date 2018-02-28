Чи зупинять нові закони темні гроші в українській політиці? Стівен Нікс, IRI

"Кремль хотів би бачити новий уряд в Україні, який був би більш дружнім до Кремля. Це має наслідки для міжнародної політики України, європейської інтеграції".

На цьому наголосив регіональний директор з питань Євразії неурядової американської організації International Republican Institute (IRI) Стівен Нікс в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Українською служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

Саме зовнішні загрози роблять вибори - 2019 в Україні надзвичайно важливими.

"Майбутні вибори – критично важливі для України, адже на них визначатиметься, чи здатна Україна продовжити єврокурс та інтеграцію до західних організацій", - переконаний дослідник.

Люди хочуть знати, хто робить внески до кампаній, і також зацікавлені в тому, щоб знати, скільки надходить кандидатам та партіям

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Нещодавні змін до закону про вибори та про фінансування політичних партій в Україні є кроками до прозорості виборів, а саме прозорість і відкритість дозволить виявити спроби іноземного впливу, переконаний дослідник.

"Насправді, йдеться про дві речі: регулювання і відкриття інформації про внески і витрати. Це – ключові елементи фінансування кампанії та виборів. Люди хочуть знати, хто робить внески до кампаній, і також зацікавлені в тому, щоб знати, скільки надходить кандидатам та партіям. Подібно, громадськість прагне знати, як витрачаються гроші", - наголошує дослідник.

Цей український закон має неухильно виконуватись, щоб впевнитись, щоб жодна іноземна сила, жодна іноземна особа не могла фінансувати і втручатись до виборів в Україні

Серед позитивних змін Нікс відзначив вимогу до кандидатів на вибори до парламенту подати декларації про доходи і активи. "Вважаю, що це допоможе відкритості та прозорості – це гарний знак. Будуть обмеження за законом на внески до кампанії та витрати.

Іноземні внески є незаконними. З огляду на можливе зовнішнє втручання – це надзвичайно важливий аспект".

Гарний закон на папері ще не означає його ефективного виконання.

"Цей український закон (про фінансування партій - ГА) має неухильно виконуватись, щоб впевнитись, щоб жодна іноземна сила, жодна іноземна особа не могла фінансувати і втручатись до виборів в Україні", - наголосив Нікс.

Значні повноваження контролювати гроші в політиці, за цим законом отримало Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК), яке, спільно з Центральною виборчою комісією, слідкуватиме за прозорістю виборів.

Сподіваємось, що Агентство (НАЗК) буде ефективним, і ми уважно слідкуємо, чи це справдиться, бо на нього покладені повноваження щодо втілення положень закону.

"НАЗК має повноваження контролю над звітністю політичних партій та кандидатів до парламенту і в президенти. Ця установа отримуватиме звіти партій про внески та витрати і всі уважно спостерігатимуть за її діяльністю , адже з нашого досвіду Радянського Союзу ми всі знаємо, що можна мати найкращі закони на папері, які вирішують проблеми, але якщо їх положення не виконуються виконавчою гілкою, то ціль не досягається", наголосив експерт.

Нікс зауважив, що йому відомі закиди в сторону НАЗК стосовно неефективності у перевірці декларацій чиновників, - іншому важливому питанні, де агентство має ключові повноваження.

"Мені відома критика, але я цілком переконаний, що Україна багато що зробила, прийнявши закон про електронне декларування посадовців – це величезний крок для України, який лише покращить управління".

"Сподіваємось, що агентство буде ефективним, і ми уважно слідкуємо, чи це справдиться, бо на нього покладені повноваження з втілення положень закону. Якщо кандидати та партії не виконують законів, це має бути зауважене і для цього є ряд наслідків, передбачених законом. Є ряд штрафів та покарань, які можна застосовувати, якщо партії не виконують закону", - зауважив експерт.

IRI буде уважно спостерігати за виборами в Україні і повідомляти про можливі порушення, запевнив Стівен Нікс.

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