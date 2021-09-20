США, ЄС не визнають проведення російських виборів на суверенній території України

США не визнають проведення виборів до російської Думи "на суверенній території України", заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Він наголосив, що США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.

Російські парламентські вибори 17-19 вересня пройшли в умовах, що "не сприяють вільному та справедливому процесу", зауважив Прайс. Він закликав Росію виконувати міжнародні зобов'язання і поважати права людини та основоположні свободи, щоб зупинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ.

"Застосування російським урядом законів "про екстремістські організації", "іноземних агентів", "небажані організації" значно обмежили політичний плюралізм і не дали можливість народу Росії скористатись своїми громадянськими та політичними правами", - йдеться в заяві. Серед обмежувальних заходів у Держдепі назвали намагання маргіналізувати незалежних політиків, відсутність можливості для ОБСЄ спостерігати за виборами.

Раніше речник ЄС Пітер СТАНО заявив, що ЄС ніколи не визнає "вибори у незаконно анексованому Криму, тому що Крим - це Україна".

Він також вказав, що намагання залучити мешканців ОРДЛО до виборів "суперечить духу Мінских угод та цілям Мінських домовленостей".

Стано вказав на атмосферу залякування, що панувала в Росії перед виборами.

Правляча російська партія "Єдина Росія" заявила, що зберегла панівну більшість парламенті за результатами виборів минулими вихідними попри скарги опонентів Кремля на позбавлення можливості брати участь.

Незалежна організація зі спостереження за виборами, «Голос», повідомила, що вона зафіксувала безліч порушень в ході триденного голосування, включаючи загрози спостерігачам і вкидання бюлетенів.

В статті використано матеріали АFP.

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