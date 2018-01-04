WSJ: aмериканська зброя, надана Україні, не може опинитися в руках ворога

У минулому американська зброя попала до рук ворога в Україні, Грузії і, як повідомляється, також у Сирії

Плани США передати зброю Україні розлютили Росію і спричинили погіршення взаємних відносин, але занепокоєння викликає також можливість, що зброя попаде до рук ворога, як це сталося в минулому, пише впливова американська газета The Wall Street Journal.

Надання зброї Україні має запобігти перетворенню нині жевріючого конфлікту у великомасштабні бойові діі шляхом збільшення можливостей урядових сил краще захищатися на випадок наступальних операцій ворожих сил.

Американські офіційні особи кажуть, що вони уважно вивчають справу передачі Україні протитанкову зброю Javelin. Тому нею будуть оснащені частини, що розташовані далеко від фронту, щоб її не використано для наступальних операцій, і щоб її не залишено ворогу.

У 2014 році, коли США передали радарні системи для виявляння розташування ворожої артилерії, одна з таких установок, яка була розташована неподалік Дебальцевого, опилилася в сепаратистсько-російських руках.

Як пише The Wall Street Journal, представник збройних сил України повідомив американську сторону, що було знищено частини радарної системи перед відступом військ, проте це не єдиний випадок. Американське устаткування після агресії російських військ проти Грузії у 2008 році було знайдено на захоплених російських базах, а деякі частини можна було придбати навіть на чорному ринку у Тбілісі.

Отже такі інциденти не належать до винятків. Деяка зброя східноєвропейського походження, надана антиурядовим бійцям у Сирії, наприклад, опинилася пізніше в руках екстремістів «Ісламської держави».

Американські та українські офіційні особи вважають дуже важливим те, щоб така зброя як Javelin, не опинилася в руках сепаратистів, які могли б використати її опісля проти українських танків.

Навіть одна російська офіційна особа дала зрозуміти, що американська політика розумна, тому що сепаратисти або росіяни могли б опісля перепродати її в зони конфліктів, і вона могла б бути використана проти америкаської техніки (бронетранспортерів і танків) або персоналу за кілька тисяч кілометрів від України, пише газета The Wall Street Journal.

Дивіться також: Як волонтер Корпусу миру США відзначає новорічні свята в Україні?