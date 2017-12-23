«Святковий» подарунок Путіну від президента США

У понеділок Білий дім оприлюднив нову стратегію США з національної безпеки, назвавши Росію «ревізіоністською» державою, яка прагне підірвати світовий порядок. У середу президент Трамп підтвердив, що схвалив продаж летальної оборонної зброї Україні для протидії агресії Володимира Путіна.

Допомога українцям захиститися від росіян - подарунок кремлівському лідеру від президента Сполучених Штатів Америки.

Так окреслюють останні кроки Білого дому автори редакційної статті видання The Wall Street Journal.



Путін вторгся, а потім незаконно анексував Крим у 2014 році, і українці борються, щоб зупинити підтримуваних Москвою сепаратистів на півдні та сході. Матеріальної підтримки України з боку Заходу досі було дуже мало. Це тепер зміниться після того, як адміністрація Трампа затвердила продаж зброї на суму в 41,5 мільойна доларів, яка включає снайперські системи 107A1, боєприпаси та частини.

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Це бажане відхилення від політики Барака Обами, який засудив напад Росії на Україну, але відмовився продавати їй більше, ніж нелетальні предмети, такі як окуляри нічного бачення. Путін переконався, що він може вторгнутися на територію суверенного сусіда за безцінь. Чи Росія ввійшла б в Сирію, якщо Захід виявив би якийсь хребет щодо України?, - запитують автори редакційної статті.

Команда Обами стверджувала, що смертоносна зброя спровокує Путіна, який може посилити український конфлікт на свою користь. Але міністр оборони Джим Маттіс спростував цей аргумент під час візиту до Києва у серпні: «Оборонна зброя не провокаційна, якщо ви не агресор, і, очевидно, Україна не є агресором, оскільки це їхня власна територія, на якій точаться бої».



Путін перетворив Україну на ще один «заморожений конфлікт», який він може з власної волі посилити або пом'якшити. Суть поставки летальної допомоги полягає у підвищенні ціни його втручання. Ризик ескалації конфлікту - повернення росіян додому в мішках. Адже, переступивши Рубікон «летальності» продажем цієї зброї, адміністрація повинна тепер продовжити в тому ж дусі і затвердити продаж потужнішого озброєння, такого як протитанкові та зенітні ракети, які здатні нейтралізувати найбільші військові переваги Росії. Рада національної безпеки президента Трампа рекомендувала продаж такої зброї минулого місяця.

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Тим часом Міністерства фінансів у середу оголосило санкції проти Рамзана Кадирова, чеченського лідера, який є прибічником Путіна. Мінфін звинувачує Кадирова в катуваннях, позасудовому вбивстві та інших грубих порушеннях прав людини, - йдеться у редакційній статті WSJ.



Ще чотири особи були додані до списку санкцій стосовно Росії, три за їх участь у кримінальній схемі, виявленій Сергієм Магнітським, російським адвокатом, який загинув у в'язниці після того, як намагався викрити корупцію. Четвертий - Аюб Катаєв - є співробітником правоохоронних органів Чеченської Республіки, якого звинувачують у порушеннях прав людини, спрямованих проти геїв-чеченців.



Дії Міністерства фінансів були прийняті згідно з глобальним «законом Магнітського», який передбачає санкції проти осіб, котрі зловживають правами людини. Це той самий закон, який росіяни, які зустрілися з Дональдом Трампом-молодшим у Trump Tower в червні 2016 року, так прагнули скасувати.

«Путін аналізує шляхи розширення російського впливу, а потім завдає удару, оцінює відповідь, а відтак продовжує завдавати ударів поки ціна за це не стане занадто високою. В особі Барака Обами він переконався, що може продовжувати свої без особливих наслідків. Сильна відсіч з боку США в Україні може вразити Путіна більше, ніж вся риторику пана Трампа про бажання хороших стосунків», - пишуть автори редакційної статті видання The Wall Street Journal.

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