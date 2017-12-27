Топ 10 цитат президента Трампа та його команди про Україну в 2017-му

Прихід на посаду президента США Дональда Трампа цього року знаменував новий етап у міжнародній політиці США стосовно України.

Що говорили про Україну Трамп та його нова команда в 2017 році?

Українська служба "Голосу Америки" зібрала для Вас десятку найбільш резонансних заяв.

1. Виступаючи на велелюдній площі в Варшаві цього липня, президент США Дональд Трамп наголосив на основних загрозах, які стоять перед західною цивілізацією.

"Ми закликаємо Росію припинити дестабілізуючі дії в Україні" - заявив Трамп у промові.

2. Під час вітального слова для преси, перед зустріччю Трампа з Петром Порошенком 21 вересня в Нью-Йорку, президент США дуже оптимістично оцінив економічний потенціал України.

"Компанії достатньо потужно йдуть зараз до України. Вони бачать там надзвичайний потенціал. Піклуйтеся про них" - закликав Трамп Україну.

3. Гасло Трампа "Америка понад усе" не означає "Америка наодинці". Це був основний мотив європейського турне віце-президента США Майка Пенса в липні, під час якого нова команда Трампа, серед іншого, узгоджувала свою позицію з питання України зі своїми європейськими союзниками.

"Президент дав чітко зрозуміти, що дестабілізуючі дії Росії, її підтримка злодійських режимів, її дії в Україні - все це неприйнятно" - заявив віце-президент Пенс, наголосивши на підтримці України з боку США.

4. "Хай черговий рік принесе мир, добробут і поступ для народу України", - заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, вітаючи Україну з Днем Незалежності.

5. Серед заяв звучало і розчарування сповільненням антикорупційних реформ в Україні.

"Немає сенсу Україні боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу корупції" - заявив Рекс Тіллерсон протягом засідання Комісії Україна-НАТО у Брюсселі в березні 2017 року. Він наголосив на важливості забезпечення незалежності антикорупційних інституцій в Україні.

6. Очільник Пентагону коротко і влучно наголосив на позиції США стосовно України.

"Не сумнівайтеся, Сполучені Штати підтримують Україну" - заявив міністр оборони США Джим Маттіс під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком в серпні 2017 року.

7. Маттіс послідовно підтримував ідею надання летальної зброї Україні для самозахисту.

"Оборонна зброя нікого не провокує, якщо ти не є агресором. А Україна явно не є агресором, оскільки бойові дії відбуваються на її території", - наголосив Маттіс, перебуваючи в Києві.

8. Перший закордонний візит після призначення на посаду, заступник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Аарон Весс Мітчелл здійснив до України.

"Я хотів би наголосити на незмінній вірності США ідеалам Майдану, котрі відображаються як у конфлікті, що точиться на сході, так і у зусиллях продовжувати реформи в Україні". Ці слова Мітчелл промовив, відвідавши меморіал на честь героїв Небесної Сотні в Києві.

9. Невтомний спецпредставник США з питань України Курт Волкер провів численні зустрічі в Україні та Європі, а також переговори з Росією в 2017 намагаючись окреслити дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту на сході України. Волкер переконаний, що конфлікт об'єднав Україну.

"Цей конфлікт створив більш з’єднану, більш націоналістичну, більш антиросійську і найбільш схильну до Заходу Україну, ніж будь-коли раніше" - наголошував Волкер в жовтні.

10. США засвідчували підтримку України і в рамках міжнародних організацій, наполягаючи на збереженні режиму санкцій проти Росії аж до виконання Мінських домовленостей.

"Ми продовжуємо просувати Мінські угоди. Ми їх (санкції) не скасовуємо, ми і надалі зберігатимемо сильну позицію щодо цього" - заявила посол США до ООН Ніккі Гейлі, виступаючи на слуханнях у Комітеті Палати представників із закордонних справ про взаємодію Сполучених Штатів з ООН в червні.

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