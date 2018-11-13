Нинішній очільник Мін'юсту США хотів розслідувати вплив України на вибори президента США 2016

Нинішній виконуючий обов'язки міністра юстиції США Меттью Вітакер влітку 2017-го року закликав ретельно розслідувати зв'язки між виборчою кампанією Гілларі Клінтон на виборах 2016-го року та урядом України. Відповідний заклик Вітакер зробив у виданні The Hill.

"Зв'язок між Національним комітетом демократичної партії США та Україною є серйозним і громадськість заслуговує відповідей на питання з даного приводу", - писав Вітакер.

Про контакти американського політичного консультанта українського походження Александри Чалупи із українськими урядовцями напередодні виборів президента США 2016-го року буцімто в інтересах Демократичної партії США повідомило видання Politico у січні 2017-го. Дане ЗМІ повідомляло, що Чалупа активно займалась збором інформації про Пола Манафорта та поширенням її серед американських ЗМІ і буцімто отримувала сприяння з боку посольства України у США. Метою збору інформації та сприяння цьому з боку України називалось прагнення недопустити обрання Дональда Трампа президентом США. У посольстві України у США офіційно заявили, що жодним чином не втручались у вибори у США.

Вітакер обстоював думку, що структурована інформація про Манафорта, яку буцімто-то надавали Чалупі представники України по суті становить заборонений законодавством США "внесок до виборчої кампанії"

Джерела у Демократичній партії США у 2017-му році заявили американському каналу CNN, що не отримували інформацію від уряду України, але Александра Чалупа, яка працювала на Демократичний національний комітет за контрактом, повідомляла співробітникам Комітету, що українські урядовці готові надати чутливу інформацію щодо штабу Трампа, зокрема щодо Пола Манафорта.

Тема буцімто втручання України у вибори у США раніше неодноразово піднімалась на найвищому рівні виконавчої та законодавчої влади в Америці.

Вітакер, який у 2017-му році очолював американську неприбуткову організацію "Фундація сприяння підзвітності та довірі громадськості" (FACT) писав на сторінках The Hill, що очолювана ним організація подала офіційну скаргу до Федеральної виборчої комісії США проти Національного комітету Демократичної партії США та Александри Чалупи "через цілеспрямований збір та отримання незаконних внесків до виборчої кампанії у вигляді послуг (in-kind contribution) від уряду України".

У колонці опублікованій The Hill Вітакер обстоював думку, що структурована інформація про Манафорта, яку буцімто-то надавали Чалупі та Демократичній партії США представники України становить заборонений законодавством США "внесок до виборчої кампанії".

... федеральні закони також забороняють отримання будь-чого, що має цінність від громадян інших країн, а представники уряду України є іноземцями у США

"По-перше, відповідно до федерального законодавства, внеском є передача "будь-чого, що має цінність, включно з інформацією та даними, результатами оплочуваних досліджень, або подібної розслідувальної діяльності політичному комітету". По-друге, федеральні закони також забороняють отримання будь-чого, що має цінність від громадян інших країн, а представники уряду України є іноземцями у США", - міркував у 2017-му Вітакер.

Сайт FACT не містить жодної інформації про подальшу долю та розгляд поданої у 2017-му році скарги.

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