США не урізатимуть міжнародну допомогу

Білий дім припинив боротьбу з Конгресом з питання про виділення міжнародної допомоги у розмірі 4 мільярдів доларів, і дозволить витратити ці гроші.

Президент Дональд Трамп прагнув урізати витрати на допомогу іноземним державам, вважаючи це непотрібною тратою, однак відступив, коли стало зрозуміло, що деякі ключові законодавці виступають проти такого кроку.

Очевидно, що у Конгресі багато людей, які не готові підтримати скорочення непотрібних витрат

"Президент чітко дав зрозуміти, що у сфері міжнародної допомоги є непотрібні і зайві витрати, і нам потрібно бути мудрішими при розподілі бюджетних коштів", - сказав« Голосу Америки» представник Білого дому, - "Ось чому він попросив адміністрацію вивчити варіанти, як це можна зробити".

Однак після того, як і демократи, і республіканці виступили проти спроб Білого дому заморозити вже виділені Конгресом кошти, адміністрація поступилася.

Як відзначав журналіст видання Foreign Policy Роббі Грамер (Robbie Gramer) втрата фінансуванна зарожувала дитячому фонду ООН та іншим гуманітарним програмам.

Визначення статей державних витрат належить до найбільш фундаментальних сфер відповідальності Конгресу. Я сподіваюсь, що він завчив урок, що не треба грати в ігри з бюджетом

"Очевидно, що у Конгресі багато людей, які не готові підтримати скорочення непотрібних витрат", - заявляють в Білому домі.

Впливовий сенатор-демократ Чак Шумер привітав зміну позиції адміністрації США.

"Добре, що президент Трамп відмовився від своєї погрози. Визначення статей державних витрат належить до найбільш фундаментальних сфер відповідальності Конгресу. Я сподіваюсь, що він завчив урок, що не треба грати в ігри з бюджетом", - відзначив Шумер у Twitter.

Деякі радники Трампа хотіли урізати міжнародну допомогу, щоб продемонструвати фіскальну дисципліну після того, як Трамп підписав дворічний план щодо держвидатків на 2,7 трильйона доларів.

Однак спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що замороження коштів порушила б «сумлінний дух» домовленості по бюджету.

Ми даємо мільярди доларів країнам, яким ми не подобаємося, навіть трошки

Двоє республіканців, сенатор Ліндсі Грем і конгресмен Хел Роджерс, заявили, що заморозка міжнародної допомоги завдала б "значної" шкоди національній безпеці і зусиллям у сфері боротьби з тероризмом, а також ускладнила б майбутні бюджетні переговори між Білим домом і Конгресом.

Трамп висловив дещо неоднозначну позицію.

«Ми даємо мільярди доларів країнам, яким ми не подобаємося, навіть трошки, - сказав президент журналістам минулого тижня. - І я скорочую ці витрати. Ми щойно представили пакет ще на 4 мільярди доларів. І у деяких випадках я бачу ситуацію з обох боків. А у деяких випадках мова йде про країни, яким нам не слід було б давати гроші".

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