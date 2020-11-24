ВООЗ закликає, щоб усі країни мали доступ до вакцин від коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Ґебреєсус заявив, що досягнення у розробці вакцин від коронавірусу дозволяють сподіватися на подолання пандемії COVID-19.

«З останніми позитивними новинами щодо випробувань вакцини світло в кінці довгого і темного тунелю стає яскравішим. Зараз є реальна надія, що у поєднанні з іншими випробуваними заходами охорони громадського здоров’я, вакцини допоможуть покласти край пандемії», - сказав керівник ВООЗ 23 листопада.

Але він також висловив побоювання, що «зараз існує реальний ризик того, що найбідніших і найвразливіших людей затопчуть у цій масовій гонитві за вакцинами».

Це не доброчинність, а найшвидший і найкращий спосіб зупинити пандемію і допомогти відновленню світової економіки.

У ВООЗ наголосили, що щеплення від COVID-19 можуть бути успішними лише за умови їх масовості.

«Ми хотіли б сприяти доступу до якомога більшої кількості дієвих і безпечних вакцин, щоб ми могли охопити населення світу. Пам’ятайте, ми повинні охопити велику кількість - мільярди й мільярди людей. Це безпрецедентно. І нам потрібні будуть усі виробничі потужності у світі, щоб це зробити», - зауважила Сумія Свамінатан, старший науковець ВООЗ.

ВООЗ за участі десятків країн створила програму COVAX, на яку вже зібрали $5 мільярдів для постачання вакцин від коронавірусу різні кутки світу.

Україна входить до групи країн з низьким і середнім рівнем доходів, які можуть сподіватися на підтримку у межах зусиль COVAX.

Тедрос Аданом Ґебреєсус сказав, що зараз для програми потрібні понад чотири мільярди доларів, щоб фінансувати масову закупівлю і постачання вакцин, аналізів і ліків.

Наступного року за його словами буде потрібно ще 23,8 мільярда американських доларів.

«Це не доброчинність, а найшвидший і найкращий спосіб зупинити пандемію і допомогти відновленню світової економіки», - сказав Терос Аданом Ґебреєсус.

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