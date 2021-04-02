Італієць звинувачений у шпигунстві на росіян і скарги на «фінансову скруту»

Дружина та адвокат італійського офіцера морського флоту, заарештованого за підозрою у передачі росіянам військової інформації, заявили, що його сім’я потерпала від браку грошей.

Заарештований 54-річний капітан Вальтер Біот відмовився відповідати на запитання слідства, але його дружина Клаудіа Карбонара заявила, що його сім’я була у «розпачливому становищі».

Вальтера Біота звинувачують у діях, що завдали шкоди безпеці країни. Йому загрожує 15 років в’язниці.

В інтерв’ю газеті Corriere Della Sera дружина стверджує, що вона «якби знала, то відмовила б» чоловіка від продажу росіянам інформації, і додає: «на 3000 євро щомісяця ми не могли прожити».

Адвокат підозрюваного Роберто Де Віта також наголосив, що затриманий має чотирьох дітей і одна дитина - серйозно хвора та потребує спеціального догляду.

Роберто Де Віта переповів такі слова підзахисного: «Я зробив помилку, але зробив це для сім’ї. У мене був період великої слабкості й вразливості. Я опинився під впливом чинників сильніших ніж я. У мене був борг, який я не міг виплатити».

Клаудіа Карбонара, наголосивши, що чоловік її у свої справи не посвячував, запевнила, що «він передав росіянам якомога менше, нічого шкідливого, бо він не дурний і не безвідповідальний».

Затриманий з документами

Італійська поліція каже, що знайшла сховок таємних та особливо таємних військових документів, які затриманий передавав росіянам за гроші.

Неназване джерело в поліції каже, що Біот отримував за передачу 5 000 євро ($5 900).

Вальтер Біот має звання капітана фрегата, але з 2010 року працював у італійському міністерстві оборони з питаннями національної безпеки.

Агентство Reuters, цитуючи неназваного представника слідства, повідомляє про виявлення у затриманого носія комп'ютерної пам'яті, на якому були сотні фотографій і десятки документів.

В інтерв'ю газеті Corriere Della Sera адвокат Роберто Де Віта сказав, що його підзахисний зараз не може давати свідчень, бо «хоче зібратися з думками», але наголосив, що Вальтер Біот не керувався «ідейними» мотивами.

Італія заявила протест Росії, виславши двох російських військових аташе у Римі, один з яких був на певний час затриманий у вівторок під час операції італійської поліції.

Російська сторона не подала імена тих осіб, але італійська преса назвала їх: Дмитрій Остроухов та Олексій Немудров.

Москва заявила, що шкодує через дії Рима, але російське міністерство закордонних справ також висловило надію, що інцидент не погіршить двосторонніх відносин.

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