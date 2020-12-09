YouTube буди видаляти нові відео, які неправдиво заявляють, що підтасовка змінила результат виборів у США

Компанія YouTube у середу заявила, що почне видаляти відео, які неправдиво роблять закиди, що широкомасштабне шахрайство змінило підсумки президентських виборів у США. Раніше компанія займала м'якшу позицію з приводу відео, в яких робились подібні заяви.

Оновлені правила, які стосуються вмісту, завантаженого починаючи з середи, було запроваджено на наступний день після того, як вибіг встановлений законом США термін для затвердження штатами результатів президентських виборів.

YouTube заявив, що почне застосовувати політику відповідно до свого підходу до виборів президента США.

На інтернет-платформи тривалий час здійснюється тиск, щоб примусити їх відстежувати та припиняти дезінформацію про вибори.

YouTube, який належить Google Alphabet Inc, вважався мережею із менше прискіпливим підходом у порівнянні із Facebook Inc та Twitter Inc, які почали позначати контент, який містить дезінформацію щодо виборів. YouTube позначає всі відео, пов’язані з виборами.

Після виборів, які пройшли у листопаді, Reuters виявив кілька каналів YouTube, які заробляли гроші на рекламі та платному членстві, поширюючи при цьому розвінчані звинувачення у фальсифікаціях голосування.

Минулого місяця група сенаторів-демократів попросила YouTube взяти на себе зобов'язання видалити контент, що містить неправдиву або оманливу інформацію про результати виборів 2020 року та майбутні вибори до Сенату у штаті Джорджія.

На питання про те, як ці правила застосовуватимуться до виборів у штаті Джорджія, речниця YouTube відповіла, що вони стосуються лише президентських виборів.

У середу, у повідомленні у блозі компанії YouTube зазначив, що з вересня видалив понад 8000 каналів та тисячі оманливих відео, пов’язаних з виборами, за порушення його правил.

Компанія заявила, що понад 70% рекомендованих відео на теми, пов'язані з виборами, надійшли з авторитетних джерел новин.

YouTube також повідомив, що з дня виборів інформаційні панелі з факт-чекінгом у результатах пошуку пов'язаних з виборами, активізувались понад 200 000 разів.

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