З Болдвіна зняли обвинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс - прокуратура має нові факти про револьвер

Прокуратура американського штату Нью-Мексико оприлюднила заяву, що з актора Алека Болдвіна будуть зняті звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Гатчінс під час зйомок стрілянини у фільмі.

Причиною рішення стала поява нових фактів, які потребують додаткового розслідування та судово-медичного аналізу.

Попереднє слухання повинно було відбутися 3 травня.

Натомість, посилаючись на «нові факти» у справі, спеціальні прокурори Карі Морріссі та Джейсон Льюїс заявили, що вони не можуть «продовжувати за поточних часових обмежень і на фактах і доказах, переданих правоохоронними органами в їх існуючій формі», - пишe видання NBC .

Нові факти, про які каже прокуратура, деталізувала газета The Los Angeles Times . За інформацією видання, репліка револьвера, що використовувався у зйомках, була модифікована, а це збільшило ймовірність того, що реквізит міг дати осічку.

Йдеться про копію старовинної зброї — револьвер Colt .45.

«Тому ми знімаємо звинувачення в ненавмисному вбивстві проти пана Болдвіна, щоб провести подальше розслідування», – йдеться у заяві спеціальних прокурорів.

Це рішення не звільняє Болдвіна від кримінальної відповідальності, і звинувачення можуть бути повторно висунуті.

Алек Болдвін на початку грудня в інтерв'ю каналу ABC запевнив, що на спусковий гачок не натискав, а наводив револьвер за вказівками самої Галини під час репетиції сцени, звівши великим пальцем курок.

Раніше Голос Америки цитував прокурорку першого судового округу Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс, яка заявляла, що звинувачення пред'являть за двома пунктами актору Болдвіну і Ганні Гутьєррес-Рід - особі, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.

Болдвін і інспекторка зі зброї Ганна Гутьєррес-Рід не визнали вини. У разі визнання їх винними обом загрожували б до 18 місяців в'язниці та штрафи.

Як повідомляв Голос Америки , у лютому команда юристів Болдвіна подала клопотання про дискваліфікацію спеціальної прокурорки Андреї Ріб. Після цього Ріб залишила справу.

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