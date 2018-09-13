Порошенко чи Тимошенко: кого з кандидатів у президенти підтримає Америка?

«Стосовно Тимошенко багато запитань», – каже Мелінда Гарінг з Атлантичної ради. – Ніхто не знає, якою буде її політика, в якому напрямку вона буде рухатись. Тож існує скептицизм».

За словами експерта, саме так сприймають на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні Юлію Тимошенко – одну з двох основних кандидатів у президенти України.

Порошенка усе ще шанують. Він знайомий з конгресменами, з багатьма в добрих стосунках

«Але якщо її буде обрано, – додає Мелінда, – це не означає, що Сполучені Штати автоматично призупинять оборонну допомогу. Я думаю, якщо її оберуть, то США дуже ретельно відстежуватимуть її кроки».

За півроку до президентських виборів в Україні експерти Атлантичної ради поділилися своїм баченням ситуації. На противагу Юлії Тимошенко, чинного главу держави Петра Порошенка у Вашингтоні вважають передбачуваним кандидатом, від якого не випадає чекати сюрпризів. Утім, і проривів давно не чекають також.

«Порошенка усе ще шанують. Він знайомий з конгресменами, з багатьма в добрих стосунках. Спершу, у 2014 році, його вважали реформатором. Тепер дедалі більше приходить усвідомлення, що це не так», – каже Гарінг.

Україна може побачити зменшення допомоги, якщо до початку виборів не відбудуться серйозні антикорупційні зрушення

Причому за її словами, якщо досі Конґрес постійно посилював безпекову допомогу Україні, не беручи до уваги, є реформи чи ні, то тепер ситуація змінюється.

«Зростає невдоволення тим, що Україна не бореться з корупцією».

Як стверджує експерт Атлантичної ради, наступного року можливий перегляд допомоги, яку Сполучені Штати виділяють Україні. Бюджет, включно з оборонним, може бути скорочений, якщо Україна не покаже реального прогресу в боротьбі з корупцією. Ідеться про Антикорупційний суд, притягнення до відповідальності іменитих корупціонерів, пов’язаних з Януковичем, ринкові ціни на газ і розірвання олігархічних зв’язків.

«Україна не може покладатися на те, що підтримка США буде безумовною. Україна може побачити зменшення допомоги, якщо до початку виборів не відбудуться серйозні антикорупційні зрушення», – підсумувала Мелінда Гарінг.

Я вважаю, що для Сполучених Штатів було б помилкою навіть натякати на свої преференції щодо кандидатів на президентство в Україні

На зустрічі в Американській торговій палаті у Києві експертів запитали: котрому з кандидатів на президентство Сполучені Штати віддають перевагу? з ким комфортніше буде працювати?

«Я вважаю, що для Сполучених Штатів було б помилкою навіть натякати на свої преференції щодо кандидатів на президентство в Україні», – заявив, відповідаючи на це питання, екс-посол США в Україні Джон Гербст. Як він додав, «Кремлівський наратив, міф, безсовісний зразок дезінформації полягає у тому, буцімто Сполучені Штати управляють політичною системою України. Це абсолютна брехня».

За словами Гербста, Атлантична рада занепокоєна намірами Росії втрутитися в українські вибори і планує запустити проект моніторингу російського втручання.

Сполучені Штати не вибирають улюбленців. Такою була політика США здавна, і вона залишається незмінною

«Офіційна позиція США на виборах в Україні буде така: ми виступаємо за вільні і чесні вибори, без адміністративного ресурсу. Гадаю, Сполучені Штати офіційно заявлять також, що Росія хоче втрутитися в українські вибори, і тому міжнародна спільнота має бути пильною; має викрити це втручання і зупинити його», – сказав Джон Гербст «Голосу Америки».

«Сполучені Штати не вибирають улюбленців. Такою була політика США здавна, і вона залишається незмінною. Сполучені Штати не будуть підтримувати когось із кандидатів на противагу іншим. І Сполучені Штати працюватимуть з тим, хто б не був обраний президентом України у березні наступного року», – сказала «Голосу Америки» Мелінда Гарінг.

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