Росія планує удар по цивільній інфраструктурі й урядових об’єктах України – дані розвідки США

США мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах, заявив 22 серпня американський чиновник, якого цитує агентство Reuters.

«Ми маємо інформацію про те, що Росія посилює зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі й урядових об’єктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення і цивільної інфраструктури», – сказав чиновник.

Тим часом, посольство США 23 серпня також оприлюднило попередження про те, що Держдепартамент має інформацію щодо нарощування Росією зусиль для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України й урядових об’єктах найближчими днями.

«Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення і цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян Сполучених Штатів залишити Україну зараз, використовуючи приватний наземний транспорт, якщо це безпечно», – йдеться в повідомленні.

22 серпня у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України закликали бути «особливо обережними» 24 серпня в День Незалежності через велику загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».

Держспецзв’язку попередило про можливе посилення атак хакерів РФ до Дня Незалежності України.