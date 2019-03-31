"Добрі новини в тому, що прокремлівський кандидат набрав лише 10%", - західні журналісти про вибори в Україні

Результати екзит-полів виборів українського президента - у центрі уваги закордонних експертів і медіа. Коментують події й західні журналісти, які працюють в Україні.

"Перша добра (у "глибоко розділеній країні", як каже пропаганда) новина з виборів в Україні: Головний прокремлівський кандидат отримав лише 10% від загальних голосів. Ера колонізації України Росією незворотньо у минулому!" - пише німецький журналіст Юліан Рьопке.

"Одне з ключових запитань на цих виборах: чи це останній танець "дітей Кучми" (вислів історика Ярослава Грицака), Порошенка й Тимошенко, які проходили становлення як політики у 1990 й не знають, як можна чинити інакше", - зазначив у Твіттері французький журналіст Стефан Сіоан.

"Феномен Зеленського у тому, що його справжній посил може виявитись навіть простішим - обіцянка скінчити звичайну політику", - пише словацький експерт і дописувач до американських видань Балаж Ярабік.

"Будь ласка, українці, ваші голоси важливіші сьогодні за будь-яке комедійне шоу", - твітує німецький журналіст Штеффен Добберт.

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