Трамп закликає Конгрес обмежити імміграцію, а адміністрація вже діє

Трамп намагається схилити Конгрес до того, щоб обмежити можливості для законних іммігрантів перевозити членів сім’ї до США, твердячи, що так звана «ланцюгова міграція» є загрозою для національної безпеки, повідомляє Reuters.

Упереджуючи ці законодавчі ініціативи, адміністрація Трампа вже проводить більш ретельні перевірки потенційних іммігрантів, що призвело до зменшення кількості виданих віз.

Кількість іммігрантів, які отримали візи для сім'ї цього року зменшилась, досягнувши найнижчого показника за більш ніж десять років. Про це свідчать дані Служби громадянства та імміграції США, зазначає Reuters.

Обмеження законної імміграції було в тіні більш публічних зусиль Трампа з подолання незаконної імміграції, його закликів побудувати стіну та збільшити кількість арештів тих, хто незаконно проживає в країні.

Останнім часом Трамп говорив про небезпеку "ланцюговорї міграції", навівши приклад ситуації з чоловіком з Бангладеш, який підклав бомбу в транспортному центрі Нью-Йорка.

"Як ми пересвідчились останнім часом, перед США постають надзвичайно серйозні виклики. Терористи завдали ударів на вулицях та у підземці Нью-Йорка двічі за останні місяці. В обох випадках вони прибули до країни, скориставшись нашою неефективною імміграційною системою, яку ми зараз стрімко виправляємо. Один прибув через ланцюгову міграцію (як член родини американського громадянина - прим. ГА)", а інший за допомогою Диверсифікаційної візової лотереї", - заявив президент США.

Через збільшення уваги до "ланцюгової міграції", кількість схвалень сімейних віз зменшилась приблизно на чверть за дев’ять місяців 2017 року до близько 406 тисяч, порівняно до того ж періоду рік тому, коли кількість схвалень була 530 тисяч, хоча кількість заявок була практично незмінною.

Кількість схвалень для віз I-130 для більш далеких родичів впала на 70 відсотків за цей період з 108 тисяч протягом перших дев’яти місяців 2016 до 32 500 протягом того ж періоду в 2017.

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