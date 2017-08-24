Сенатор Маккейн закликав Трампа таки озброїти Україну

"Візит міністра Маттіса до Києва – ще одна нагода для Сполучених Штатів виправити свою політику по відношенню до України і надати летальну оборонну допомогу, якої потребує країна, щоб захистити суверенітет та територіальну цілісність", - заявив сенатор США Джон Маккейн.

Надання оборонної летальної допомоги Україні не суперечить мирному врегулюванню конфлікту – воно є ключовим для його досягнення. Поки status quo триває, у Росії немає причин змінювати поведінку ,і ми тільки можемо очікувати ще більшого насильства та смертей

Маккейн відзначив, що Трамп раніше цього тижня "поміняв провальну політику свого попередника щодо Афганістану" і наголосив, що зараз президент "має таку ж можливість і стосовно України".

"Вже давно пора Сполученим Штатам надати Україні оборонну летальну допомогу, потрібну для стримування і оборони від подальшої російської агресії. Зростання витрат на агресію може допомогти змінити розрахунки Путіна, натиснути на Росію для повного виконання Мінських домовленостей і, зрештою, стабілізувати безпеку на місці, що необхідне для досягнення миру", - йдеться в заяві Маккейна.

Зміна політики США з надання летальної оборонної допомоги Україні буде кроком в правильному напрямку – це надішле потужний сигнал, що Сполучені Штати підтримують суверенне право своїх союзників та партнерів обирати власне майбутнє

"Іншими словами, надання оборонної летальної допомоги Україні не суперечить мирному врегулюванню конфлікту – воно є ключовим для його досягнення. Поки status quo триває, у Росії немає причин змінювати поведінку, і ми тільки можемо очікувати ще більшого насильства та смертей", - заявив сенатор.

Маккейн схвально відгукнувся про підписання Трампом закону про розширення санкцій проти Росії: "Декілька тижнів тому президент зробив перший значний крок, щоб російські витрати на агресію зросли, підписавши закон про нові санкції, прийнятий Конгресом. Зміна політики США з надання летальної оборонної допомоги Україні буде кроком у правильному напрямку – це надішле потужний сигнал, що Сполучені Штати підтримують суверенне право своїх союзників та партнерів обирати власне майбутнє", - наголосив Маккейн.

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