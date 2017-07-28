Хворий на рак мозку Маккейн розпочне терапію наступного тижня

Сенатор Джон Маккейн наступного тижня повернеться до рідного штату Арізона і розпочне курс лікування від раку. Джерела у Конгресі повідомили каналу Сі-Ен-Ен, що Маккейн почне курс лікування вже у понеділок.

Наприкінці липня стало відомо, що у 80-річного сенатора Джона Маккейна виявили пухлину у мозку, яка була видалена, але мова йде про загрозу агресивного раку - гліобластоми.

Фахівці пояснюють, що пухлини такого типу майже завжди повертаються, тому тепер Джон Маккейн розглядає варіанти подальшого лікування, які можуть включати радіацію та хіміотерапію. За даними Американської асоціації дослідження мозкових пухлин, 10% пацієнтів з діагнозом гліобластома можуть жити 5 років і більше, але більшість за умови лікування виживають у середньому лише 14-16 місяців.

На підтримку сенатора виступили численні американські політики, включно із президентом США Дональдом Трампом, який раніше неодноразово критикував Маккейна.

"Меланія та я думками та молитвами з сенатором Маккейном, його дружиною Сінді, та усією їх родиною. Видужуйте швидше", - твітував Трамп.

Напередодні Джон Маккейн виступив проти законопроекту, який передбачав часткове скасування чинного в країні законодавства щодо доступу до медичного страхування. Голос Маккейна став одним із вирішальних і, як вважають деякі оглядачі, дозволив мільйонам осіб зберегти доступ до медичних послуг, який вони втратили б у разі проходження законопроекту.

Чимало критиків прогнозували, що Маккейн підтримає законопроект і тим самим занапастить свою політичну кар'єру. Більше про це читайте у статті: Маккейна попередили - сьогодні він може занапастити свою політичну спадщину єдиним вчинком

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