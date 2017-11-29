Новий закон РФ про іноземних агентів загрожує вільним медіа в Росії - Держдеп США

У зовнішньополітичному відомстві США вважають, що даний крок російського уряду здатний ще більше придушити свободу слова і редакційну незалежність



Новий російський закон, що дозволяє Міністерству юстиції прирівнювати засоби масової інформації до «іноземних агентів», а також займатися моніторингом або блокуванням окремих видів діяльності в Інтернеті, є черговою загрозу вільним ЗМІ в Росії.

Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт.

У заяві наголошується, що свобода самовираження, включаючи свободу слова і засобів масової інформації, навіть тих, які можуть бути незручні уряду, є одним з основоположних прав людини, які Росія взяла на себе зобов'язання дотримуватися.



Гедер Науерт нагадала, що раніше Сполучені Штати вже звертали увагу на загрозу, яку несе російський закон про іноземних агентів, «який використовується для виправдання постійного потоку рейдів, переслідувань і законодавчих процедур, які серйозно перешкоджають діяльності неурядових організацій. Поширення закону про іноземних агентів на засоби масової інформації покладе початок обтяжливим вимогам, здатним ще більше придушувати свободу слова і редакційну незалежність в Росії».



Сполучені Штати, йдеться в заяві, «закликають російський уряд не використовувати даний закон для подальшого обмеження діяльності засобів масової інформації та свободи самовираження».



Спробу російського уряду представити нове законодавство щодо ЗМІ як відповідь на американський закон від 1938 року «Про реєстрацію іноземних агентів» (FARA) в Держдепартаменті назвали «лицемірною і недоречною».



«FARA не контролює інформацію, що поширюється, не обмежує публікацію інформації або пропагандистських матеріалів і не перешкоджає організаціям займатися своєю діяльністю», - йдеться в заяві речниці державного департаменту США Гедер Науерт.

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