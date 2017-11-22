Законопроект про ЗМІ-«іноземних агентів» передадуть на підпис Путіну

Закон, що допускає обмеження діяльності в Росії іноземних ЗМІ, тепер буде переданий на підпис Володимиру Путіну





Рада Федерації, верхня палата російського парламенту, в середу схвалила законопроект, що дозволяє владі надати працюючим в Росії іноземним ЗМІ статус «іноземних агентів».

Про це повідомляє Російська служба «Голосу Америки».



Документ був схвалений у відповідь на запроваджені в США обмеження на діяльність двох російських ЗМІ.



Минулого тижня закон про «іноземних агентів» був оперативно схвалений Державною думою. Тепер він буде переданий на підпис президенту Володимиру Путіну.



Рішенням парламенту, в якому переважну більшість становлять прихильники Путіна, передувала погроза російського лідера дати «дзеркальну» відповідь на дії Вашингтона, в яких він побачив обмеження свободи слова для російських медіа-організацій, що працюють в США.



На підтримку закону проголосували 154 сенатори, один - утримався.



Згідно з текстом документа, будь-які іноземні структури, «які розповсюджують призначені для необмеженого кола осіб друковані, аудіо-, аудіовізуальні та інші повідомлення та матеріали», можуть бути визнані «іноземним агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону.



На російські засоби масової інформації, в тому числі з іноземною участю в капіталі, ці поправки не поширюються. Раніше також повідомлялося, що обмеження не торкнуться фізичних осіб.



Рішення про обмеження роботи іноземних ЗМІ з'явилося після того, як фінансований урядом Росії телеканал RT повідомив про те, що виконає вимоги американської влади про реєстрацію свого відділення в США як «іноземного агента». Міністерство юстиції США оприлюднило дані про реєстрацію RT.



У Вашингтоні неодноразово підкреслювали, що закон про «іноземних агентів» в США значно відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації.



У Москві спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко відзначила, що перед голосуванням відбувся змістовний обмін думками щодо цього закону.



«Я дала доручення Комітету з конституційного законодавства найуважнішим чином розглянути всі зауваження щодо закону і зробити це публічно. Ми серйозно підходимо до цього закону, для нас важлива юридична чистота закону, а також відкритий, неемоційний діалог», - сказала вона.



Не чекаючи остаточного схвалення закону, російське Міністерство юстиції направило п'ятьом засобам інформації - Радіо Свобода, «Голосу Америки», каналу «Теперішній час», проектам «Idel.Реаліі» і «Кавказ. Реалії» - повідомлення про те, що «оскільки в діяльності даних ЗМІ є ознаки виконання функцій іноземного агента, то на них можуть бути поширені обмеження, передбачені російським законодавством».



Раніше Корпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода в заяві у зв'язку з прийняттям Державною думою даного законопроекту зазначила, що некоректно вважати російський законопроект «дзеркальною» відповіддю на дії влади США щодо низки фінансованих російською державою ЗМІ. RT і Sputnik поширюють свою інформацію в США вільно, в той час як корпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода в Росії не має доступу до кабельних мереж і була змушена припинити співпрацю з російськими партнерами через адміністративний тиск, говорилося в заяві Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода.



Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила, що стурбована прийняттям в Росії законопроекту, який дозволяє визнавати засоби масової інформації «іноземними агентами». Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір вказав, що визнання низки редакцій «іноагентами» в США і Росії неприйнятне.

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