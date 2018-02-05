Конгрес США розглядатиме законопроект щодо України

"Добре, що керівництво Республіканської партії в Палаті представників погодилось внести до порядку денного голосування з мого законопроекту, що має підтримку в обох партіях і допоможе Україні захистити свою кібербезпеку від російської агресії". Так привітав конгресмен Брендан Бойл включення до порядку денного Конгресу законопроекту зі зміцнення співпраці між Україною та США в сфері кібербезпеки.

Він пожартував: "Очевидно, що мій законопроект стане найбільшою новиною в Філадельфії цього тижня". Через приголомшливий виграш філадельфійської команди в суперкубку з американського футболу цими вихідними, основна увага там, скоріш за все, буде прикута саме до спортивних подій.

Конгресмен Бойл вніс до Конгресу законопроект про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки минулого року і тільки тепер його було включено до порядку денного Конгресу. "Цей законопроект, зміцнить співпрацю в кіберсфері з нашим близьким союзником Україною, яка була ціллю кібернападів Росії", - прокоментував конгресмен Бойл.

Він висловив сподівання, що голосування в Палаті представників може відбутись вже сьогодні. Для того, щоб набути сили закону, законопроект має бути затверджено Палатою представників, Сенатом та підписано президентом США.

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