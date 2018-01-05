США заморожують біля $900 мільйонів допомоги своєму найбільш "лукавому" союзнику

Державний департамент США повідомив про замороження допомоги на суму щонайменше 900 мільйонів доларів у сфері безпеки для Пакистану, повідомляє Reuters.

Допомогу буде заморожено допоки Пакистан не застосує заходи проти груп бойовиків Талібан і Гаккані.

До прийняття такого рішення адміністрацію Трампа спонукало розчарування тим, що Пакистан не досить робить проти цих двох груп, які, за заявами Вашингтона, використовують певні території Пакистану для нападів на сусідній Афганістан. Через ці напади гинуть військові США, Афганістану та інші.

В Держдепі чітко не оголосили, скільки саме допомоги буде заморожено, зазначивши, що розрахунки ще тривають.

Пакистан заперечує закиди про те, що він не вживає заходів проти бойовиків, які воюють проти уряду в Кабулі і міжнародних сил, керованих США в Афганістані, і які ведуть бойові дії з певних територій на кордоні зі сторони Пакистану.

В Пакистані заявили, що замороження допомоги є контрпродуктивним і наголосили на тому, що Пакистан співпрацює зі США в сфері безпеки.

Деякі американські законодавці поділяють розчарування Трампа, який звинувачував Пакистан у веденні подвійної гри та наданні прихистку бойовикам.

"Уряд Пакистану є одним з найбільш лукавих урядів, з яким мені довелось співпрацювати", - заявив Боб Коркер, голова комітету Сенату з міжнародних відносин. "Вони надають фактичну підтримку мережі Гаккані, або ... надають їм прихисток в країні, в той час, як вони є найбільшою загрозою для наших військових", - зазначив Коркер.

Крістін Фейр з Джорджтаунського універсистету висловила занепокоєння тим, що у відповідь на обмеження допомоги Пакистан може перекрити траси з порту Карачі, якими устаткування надходить до Афганістану, або повітряні шляхи, якими перевозиться допомога міжнародним силам в країні.

"Пакистан діятиме в рамках своїх прав, якщо вони скажуть, що у вас більше немає прав перельоту", - зазначила вона.

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