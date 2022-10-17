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Міжнародні експерти закликають Захід запровадити санкції щодо Ірану та надати Україні ракети ATACMS
Міжнародні експерти закликають країни Заходу запровадити санкції щодо Ірану та надати Україні ракети дальнього радіусу дії. Так вони реагують на обстріли іранськими дронами українських міст та новини щодо можливого постачання Іраном ракет для Росії.
Напередодні американське видання The Washington Post із посиланням на власні джерела в безпекових відомствах США і західних країн написало, що Іран погодився постачати Росії крім безпілотників ще й ракети класу "земля-земля" для війни в Україні.
Як написало видання, це б допомогло компенсувати "величезні, за словами представників адміністрації Байдена" втрати російської військової техніки.
Колишній посол США в Росії, а нині - професор Стенфордського університету Майкл Макфол у Твітері задається питанням, чому, попри іранську військову допомогу росіянам, країни Заходу досі не надають Україні ракети дальнього радіусу дії.
“Що ж, це нормально для Ірану надавати Росії зброю великої дальності, але не можна, щоб НАТО надало Україні зброю схожої дальності?” - пише Майкл Макфол.
Аналітик Оксфордського університету Семуель Рамані вважає, що прийшов час надати Україні американські балістичні ракети класу “земля-земля” ATACMS.
“Іран дає Росії ракети дальшого радіусу дії, ніж США надають Україні. Вирішення - ракети ATACMS”, - твітує аналітик з Оксфорду.
Андерс Аслунд із аналітичного центру “Атлантична Рада” у Вашингтоні вважає, що країни Заходу мають запровадити санкції щодо Ірану через постачання Тегераном озброєння, яке використовується проти України.
“Після того, як Іран надіслав смертоносні дрони в Росію, США, Канада та ЄС мають надіслати усе озброєння, яке вони можуть, якомога швидше Україні: літаки-винищувачі та бойові танки. Захід має запровадити максимальні санкції і на Іран, і на Росію”, - пише аналітик Андерс Аслунд.
Робін Діксон, керівниця московського бюро газети The Washinton Post, називає Іран важливою складовою російських військових зусиль в Україні.
“Іран стає ключовою ланкою у військових зусиллях Росії, маючи плани відправити не лише безпілотники, а й ракети, для війни в Україні. Сьогодні вранці Київ зіткнувся з обстрілом безпілотників. Іран досі заперечує надання зброї Росії”, - твітує американська журналістка Робін Діксон.
Про необхідність запровадити санкції щодо Ірану пише у Твітері головний кореспондент The Wall Street Journal із закордонних справ Ярослав Трофімов.
“США не надають Україні ракети ATACMS (дальність 300 км), тому що це призвело б до ескалації і перетнуло б червоні лінії Росії. Але те, що Іран постачає Росії ракети дальністю від 300 до 700км, це просто нормальний бізнес?”, - питає Трофімов.
“Іран зі своїми безпілотниками та ракетами стає співучасником війни в Україні, подібно до Білорусі. Всередині ЄС зростає тиск щодо запровадження нових санкцій проти Ірану, особливо після сьогоднішньої атаки безпілотників Shahed на Київ”, - написав кореспондент The Wall Street Journal у понеділок, 17 жовтня.
У понеділок 17 жовтня російські війська вдарили по Києву іранськими "дронами-камікадзе" Shahed-136 (російська назва Герань-2). За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинуло принаймні четверо мирних мешканців.
Влада Ірану запевняє, що не надсилає дронів у Росію.
На початку жовтня американське видання CNN із посиланням на власні джерела, повідомило, що український уряд запропонував адміністрації Байдена надавати Вашингтону повні дані щодо своїх цілей по російських позиціях, якщо США нададуть Україні потужніші ракети далекого радіусу дії.
На прохання журналістів прокоментувати ці дані, координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки у Білому домі Джон Кірбі сказав, що США та Україна введуть "постійну комунікацію".
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Європа перед "важким вибором", але знайде кошти на допомогу Україні - переконані в МВФ
Європа постає перед ризиком економічної кризи через зростання витрат населення на споживання, а також через швидкий ріст цін на енергоресурси, спричинений агресією Росії в Україні, заявляють в МВФ.
Фонд погіршив прогноз зростання економік провідних європейських країн на 0,7 в.п., порівняно з попереднім прогнозом, до 0,6% наступного року. Для європейських країн, з економіками, що розвиваються, Фонд погіршив прогноз на 1 в.п. до 1,7% в 2023 році.
"Перед європейськими політиками стоїть жорсткий вибір і важкі компроміси", - сказав директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер під час брифінгу для преси в п'ятницю.
Європейські країни виділяють бюджетні кошти, щоб хоча б частково компенсувати зростання цін для незахищених верств населення. Щоб заощадити бюджетні кошти, МВФ закликає країни обмежити кількість отримувачів такої допомоги та час дії цих програм.
Кеммер переконаний: попри власні економічні складнощі, Європа та міжнародні донори знайдуть кошти, щоб допомогти Україні.
"Я вважаю, що міжнародна спільнота здатна надати фінансування Україні, - каже Кеммер в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки". - Окремо є питання того, що бюджетні можливості Європи зменшуються. Після пандемічних виплат, Європа надає допомогу населенню з бюджету, щоб хоча б частково компенсувати зростання витрат на проживання, яке викликало вторгнення Росії до України. Очевидно, потрібно буде жорстка бюджетна дисципліна в Європі".
Посадовець не виключив, що ЄС може позичити для цього кошти.
"Ми обговорювали з Європейським Союзом пропозиції того, як покращити бюджетне управління. Одна з наших пропозицій – створити центральні бюджетні можливості, - каже Кеммер. - Їх можна використовувати для підтримки під час циклічного падіння економіки, а також на окремі теми, в яких спільний підхід має сенс, таких як подолання зміни клімату, енергобезпека. Але є інші можливості для використання цих централізованих бюджетних можливостей. Але це вирішувати ЄС та його членам".
"Вони знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, вони і тепер знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний", - зазначив представник МВФ.
Україна змогла залучити 35 млрд. доларів від іноземних донорів для підтримки економіки, згідно з оцінками МВФ. Більше 20 мільярдів вже надійшло до України. Найбільшим донором є США. Від них Україна отримала 8,5 млрд. доларів. Ще 4,5 млрд. дол. має надійти у найближчі тижні.
МВФ надав Україні 1,4 млрд. дол. надзвичайного фінансування у березні, а також ще 1,3 млрд. дол. минулого тижня. ЄС оголосив про намір надати 9 млрд. євро макрофінансової допомоги Україні, але лише 6 млрд. євро затвердили країни ЄС.
Минулого тижня під час засідання щодо допомоги Україні на полях щорічних зборів МВФ та Світового банку міністр фінансів США Дженет Єллен звернулась до учасників із закликом збільшити економічну допомогу Україні.
Наступного року, сподіваються в уряді України, США, Європа та МВФ рівними частинами візьмуть на себе фінансову підтримку Україні, потреба в якій, за оцінками, складатиме 3-4 мільярди доларів щомісяця. Про це в коментарі Українській службі "Голосу Америки" розповів представник України в Світовому банку Роман Качур.
Повне інтерв'ю з Альфредом Кеммером читайте тут.
Верховний представник ЄС про тренування 15 тисяч українських військовослужбовців на території ЄС. Відео
«Ми домовились про створення місії військової допомоги Європейського Союзу для підтримки Збройних Сил України, яка діятиме на території Європейського Союзу», - заявив верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель. Йдеться про тренування 15 тисяч військовослужбовців.
Навчання 15 тисяч військових, €500 млн. на озброєння, засоби ППО - нова місія допомоги Україні від ЄС
Міністри країн ЄС ухвалили рішення про створення місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM), що передбачає тренування 15 тисяч українських військовослужбовців.
"Мета місії - сприяти підвищенню здатності Збройних сил України ефективно проводити воєнні операції, щоб дозволити Україні захистити свою територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів [...] і захищати цивільне населення", – йдеться у заяві Європейської Ради.
Оперативний штаб місії розташовуватиметься у Брюсселі під командуванням віце-адмірала Ерве Блежана. Як пише Reuters із посиланням на високопосадовців ЄС, тренування розпочнуться у середині листопада.
"EUMAM – це не просто навчальна місія, це яскравий доказ того, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві Верховного представника ЄС з міжнародних питань Жозепа Борреля.
Програма триватиме принаймні два роки, а її вартість складе 106 мільйонів євро. Участь у ній також братимуть міжнародні партнери ЄС та України. МЗС Угорщини повідомило, що не підтримує ініціативу з підготовки українських військових у Європі і не візьме в ній участі, пише "Радіо Свобода".
Також у ЄС повідомляють про виділення додаткових 500 мільйонів євро на озброєння українських сил у повномасштабній російській війні. У цю суму увійде також ремонт і технічна підтримка для техніки та озброєння, які Брюссель уже надав Києву, а загалом обсяг безпекової допомоги від Євросоюзу для України вже перевищив 3 мільярди євро.
Напередодні Франція оголосила, що надасть Україні системи протиповітряної оборони Crotale, які "будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками і проти бомбардувань із повітря", а також розширить програму навчання українських військовиків. Зокрема, дві тисячі українців розмістять у військових частинах Франції для проходження кількатижневої бойової підготовки, більш спеціалізованої підготовки з логістики та інших потреб, а також для навчання на обладнанні, яке постачає Франція.
Раніше видання AFP з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляло, що тренування 15-ти тисяч українських військових може відбутись у Польщі та Німеччині, ці дві країни висловили готовність проводити такі тренування. А фінансуватиме ці тренування Європейський фонд миру.
До створення тренувальної місії для ЗСУ закликав неодноразово Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що за словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, США та союзники з понад 50-ти країн надсилають Україні засоби протиповітряної оборони. Він підтвердив бажання Вашингтона підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією "стільки, скільки буде потрібно". За його словами, загальна військова допомога Україні з боку США на цей момент складає понад 17 мільярдів доларів.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters, AP, Forbes.ua
"Економіка України відновлюється". Чого очікувати українцям наступного року? Інтерв’ю з високопосадовцем МВФ Альфредом Кеммером
17 жовтня починає працювати місія Міжнародного валютного фонду, зокрема, над новою програмою для України.
В українському уряді сподіваються наступного року отримати від МВФ 15-20 мільярдів доларів і переконують Фонд, США та Європу рівними частинами взяти на себе фінансування потреб українського бюджету Україні у зовнішніх коштах. Про це сказав в коментарі "Голосу Америки" представник України у Світовому банку Роман Качур. Загалом МВФ та український уряд оцінюють потребу України у зовнішніх коштах у 3-4 мільярди доларів на місяць.
Про те, що чекає на українську економіку, про нову програму МВФ для України, а також про складний вибір Європи щодо допомоги Україні з огляду на енергетичну кризу, про роль українських переселенців в Європі розповів "Голосу Америки" директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.
Українська економіка відроджується, вважає Кеммер. Якщо на початку війни 45% економіки України було під ударом, тепер ця цифра зменшилась до 10-15%. За словами Кеммера, відновлення дозволить Україні збирати більше податків, а внутрішні заощадження, не лише кошти зовнішніх донорів, стануть джерелом фінансування для держбюджету наступного року.
Після надзвичайного фінансування цього року, за яким МВФ виділив Україні 2,7 млрд дол, тепер, говорить Кеммер, МВФ працюватиме над новою програмою з Україною, в якій передбачались би реформи та нагляд МВФ за економічною політикою країни.
Першим кроком до програми стане робота місії з аналізу пропонованого урядом державного бюджету України. Половина бюджету, за словами міністра фінансів України Олександра Марченка, буде спрямована на воєнні потреби, а допомога донорів залишиться дуже важливим фактором.
Кеммер сподівається, що наступного року Україна матиме такі самі історично великі обсяги залучення зовнішніх коштів, хоча війна Росії створила проблеми і для країн-донорів. В Європі ціни на енергоресурси значно зросли, що призвело до зростання вартості життя, то ж уряди спрямовують значні кошти на підтримку власного населення. Попри це, переконаний Кеммер, міжнародна спільнота знайде кошти для допомоги України.
Інтерв’ю відредаговане для ясності та плинності.
Оксана Бедратенко: Бюджет України, над яким зараз працює уряд, як виглядає, також буде бюджетом воєнного часу. Міністр фінансів вже заявив про скорочення видатків, які не пов’язані з соціальними чи військовими. Що хоче МВФ бачити в цьому бюджеті?
Альфред Кеммер: Хочу по-перше вказати, що український уряд та НБУ провели фантастичну роботу, керуючи економікою у воєнний час. Тепер вони нормалізують стратегію і хочуть відновити економіку.
Цей бюджет дуже важливиий. Яким є його фокус? Відновлення критичної інфраструктури. Бюджет має подбати про потреби населення, включаючи кошти для переселенців. З іншого боку, це буде бюджет, де, як очікується, зростуть податкові надходження, бо відродиться економіка, і кошти також надходитимуть із внутрішніх позик, а не лише від зовнішніх донорів. Це важливий бюджет, наша місія почне обговорювати його з урядом України з понеділка.
О.Б.: За оцінками МВФ, Україна потребуватиме щомісяця 3-4 млрд доларів зовнішнього фінансування. Якою буде роль МВФ в цьому?
А.К.: З першого дня цієї війни ми тісно співпрацювали з Україною і надали підтримку обсягом 1,4 млрд. дол. надзвичайного фінансування Україні, а потім радили урядові та Нацбанку щодо того, як діяти в надзвичайних умовах, яку економічну політику провадити, щоб зберегти макроекономічну стабільність, уникнути гіперінфляції. Це добре спрацювало.
Зараз ми переходимо до нової фази – економіка відроджується. Тому у нас буде широка програма з наглядом правління директорів, яка матиме більш формалізовані макропараметри. Для чого це? Це дозволить краще координувати стратегію уряду та Нацбанку, надати фінансування, про яке ви кажете. Потрібно десь 3-4 мільярди доларів зовнішнього фінансування, це створить для донорів та уряду більш передбачувану систему.
О.Б.: Ви кажете про стабілізацію та відновлення української економіки, але українська економіка втратила третину через війну. Якими є рушії цього відновлення?
В березні 45% ВВП, що виробляє Україна, було під ударом війни. Зараз – це значно менше – між 10% та 15%. Отже більша частина економіки може вже повертатись і відновлювати виробництво
А.К.: Ми бачимо чітку зміну в тому, де може відбуватись економічна діяльність. В березні 45% ВВП, що виробляє Україна, було під ударом війни. Зараз це значно менше – між 10% і 15%. Отже, більша частина економіки може вже повертатись і відновлювати виробництво. Це надзвичайно важливий рушій. Ще важливо повернути людей на роботу. І, зрештою, український уряд хоче повернути біженців і знову долучити їх до економіки.
О.Б.: В українському уряді хотіли б бачити програму МВФ обсягом 15-20 млрд. доларів. Чи це співпадає з вашим баченням і чи висуватиме МВФ умови до України в рамках програми?
А.К.: Ми йдемо крок за кроком. Минулої п’ятниці ми надали надзвичайне фінансування - 1,3 млрд дол. Тепер ми йдемо до більш формалізованої дорадчої системи для уряду. Наступного місяця ми обговоримо те, як це працюватиме, якими мають бути цілі, які реформи потрібні, щоб зміцнити економіку і забезпечити її відновлення.
В 2022 році Україна провела історичне залучення коштів від міжнародних донорів – залучено 35 мільярдів доларів. Потрібно провести такий збір коштів і на 2023 рік, щоб закрити потреби бюджету
В 2022 році Україна провела історичне залучення коштів від міжнародних донорів – залучено 35 мільярдів доларів. Потрібно провести такий збір коштів і на 2023 рік, щоб закрити потреби бюджету. І, зрештою, коли умови дозволять, ми матимемо програму, фінансовану Фондом.
О.Б.: Ви на брифінгу сказали про проблеми Європи - високий ризик енергетичної кризи та інфляція. Чи має Європа можливість надавати підтримку Україні?
А.К.: Я вважаю, що міжнародна спільнота здатна надати фінансування Україні. Але окремо є питання того, що бюджетні можливості Європи зменшуються. Після пандемічних виплат Європа надає допомогу населенню з бюджету, щоб хоча б частково компенсувати зростання витрат на проживання, яке викликало вторгнення Росії до України. Очевидно, потрібно буде жорстка бюджетна дисципліна в Європі.
О.Б.: Чи ви очікуєте, що ЄС випустить спільні боргові зобов’язання, щоб запозичити кошти на допомогу Україні?
Вони [європейці] знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, і вони і тепер знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний
А.К.: Ми обговорювали з Європейським Союзом пропозиції того, як покращити бюджетне управління. Одна з наших пропозицій – створити центральні бюджетні можливості. Їх можна використовувати для підтримки під час циклічного падіння економіки, а також на окремі теми, в яких спільний підхід має сенс, таких як подолання зміни клімату, енергобезпека. Але, як ви кажете, є інші можливості для використання цих централізованих бюджетних можливостей. Але це вирішувати ЄС та його членам. Вони знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, вони і тепер знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний.
О.Б.: Багато переселенців з України перебувають в Європі. ЄС витрачає на них бюджетні кошти, що може бути витратним. Однак українці і долучаються до робочої сили. Яку роль, на Вашу думку, відіграватимуть українські переселенці в наступному році?
А.К.: Європа надзвичайно привітно прийняла українських біженців і витратила значні бюджетні кошти на них, в деяких країнах ці витрати перевищили один відсоток ВВП. Однак Європа справді намагається інтегрувати біженців до ринку праці. Гадаю, це корисно і для Європи. Додаткові працівники збільшать виробництво у цих економіках.
Дивіться також: "Фінансовий Рамштайн". Як у Вашингтоні координують економічну допомогу Україні – новини з МВФ та Світового Банку
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