Міжнародне співтовариство виступило із заявою щодо становища жінок та дівчат в Афганістані

Низка країн, включно зі США, Канадою, країнами ЄС, Колумбією, Швейцарією та іншими виступили зі спільною заявою у якій висловили глибоке занепокоєння щодо афганських жінок та дівчат, їх прав на освіту, роботу та свободу пересування. Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту США.

Заява закликає владу в Афганістані гарантувати захист жінок та дівчат, та відзначає, що підписанти слідкуватимуть за діями майбутньої влади Афганістану щодо прав та свобод жінок та дівчат.

"Афганські жінки та дівчата, як і весь афганський народ заслуговують на безпечне, захищене та достойне життя. Треба недопустити будь-якої форми дискримінації. Ми у міжнародній спільноті готові допомогти їм гуманітарною допомогою та підтримкою, та гарантувати, що їх голоси може бути почуто", - йдеться у заяві.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше Талібан заявив про повагу до прав жінок «в рамках ісламського закону» і формування «інклюзивного ісламського» уряду в той час, як радикальний рух консолідує контроль над країною.

Дивіться також: Ті, хто бореться, тому допомагають, і тому є користь від цієї допомоги - про підтримку США в Україні