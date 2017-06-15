Економіка США впевнено зростає, безробіття найнижче за 16 років, не дивлячись на затримку у виконанні програми Трампа

Федеральний резерв США підвищив ставку рефінансування на чверть відсотка, спираючись на дані про подальше зростання економіки та той факт, що безробіття є найнижчим за останні 16 років. Цей цикл монетарного обмеження є першим за десять років, після кризи 2008-2009 років, коли США тримали ставки дуже низькими через необхідність стимулювати економічне зростання через активізацію кредитування.

«Вважаю, що Федеральний резерв доносить звістку про те, що зростання посилюється, при чому інфляція залишається достатньо низькою», - прокоментував CNBC рішення про підвищення ставки Морґан Гартінґ, менеджер портфелю ринків, що розвиваються в AllianceBernstein.

Потужне зростання економіки США є гарною новиною для країн з ринками, що розвиваються, включаючи Україну, так як покращення споживчих настроїв США відкриває можливості для зростання експорту.

На початку року, багато хто критикував голову Федеральної резервної системи США Джанет Єллен за те, що вона не включила до прогнозу плани президента Трампа про пришвидшення економічного зростання через його політику. «Я не чув жодної душі, яка б вийшла сьогодні і зазначила, наскільки Єллен була правою, і наскільки всі помилялись про врахування ефекту Трампа в прогнозах», - сказав ведучий програми Mad Money CNBC Джим Креймер. Очікування бюджетного стимулювання економіки, інвестицій до інфраструктури, а також зниження оподаткування, які проголошувала адміністрація Трампа, все ще розробляються, або знаходяться на розгляду в Конгресі, зауважує Reuters.

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