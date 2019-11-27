“Прийшов час, щоб Зеленський довів, що він незалежний”, заявляє колишня голова НБУ Гонтарева

Валерія Гонтарева, яка очолювала Національний банк України у критичні роки 2014-2017, заявила, що новий український президент Володимир Зеленський повинен довести, що може діяти незалежно від олігарха Ігоря Коломойського, з яким його пов’язує минула співпраця.

Гонтарева виступила з лекцією у Лондонській школі економіки, де вона працює, вперше після кількамісячного лікування травм від наїзду автомобіля, а також після того, як був спалений її дім в Україні.

...Це не лише олігархи. Усі попередні українські політичні еліти забрали усі ті гроші і ніколи не повернули ні копійки

Валерія Гонтарева розповіла аудиторії, що була змушена піти з посади голови НБУ 2017 року під тиском залякувань та через побоювання за безпеку сім’ї.

Вона заявила, що доля націоналізованого у час її роботи Приватбанку і те, що буде з одним із колишніх співвласників, Ігорем Коломойським, стануть свідченнями того, що відбувається з реформами і чи долає Україна корупцію.

Валерія Гонтарева сказала, що працюючи в НБУ вона переконалася, що упродовж багатьох років банки в Україні використовувалися посадовцями та наближеними до влади підприємцями і політиками для викрадення багатомільярдних сум.

“Корупція в нашій країні - це не лише олігархи. Усі попередні українські політичні еліти забрали усі ті гроші і ніколи не повернули ні копійки… На рекапіталізацію українських банків, включно з державними, за останні 10 років були витрачено 15 мільярдів доларів”, - наголосила вона, вказуючи на проблему неповернення кредитів.

За словами Гонтаревої понад 80% позик головних державних банків: Ощадбанку та Укрексімбанку не повернені, а українська судова система досі неспроможна притягнути до відповідальності тих, хто привласнив собі кошти.

Якщо націоналізація буде скасована, то буде реституція... Центральний банк оголошує неплатоспроможність в той же день. Тоді два шляхи: ліквідація банку, або (повторна) націоналізація.

Виступ пролунав на тлі теперішнього гострого протистояння в Україні, викликаного заявами та судовими позовами Ігоря Коломойського, який каже, що хоче повернення Приватбанку, або компенсації, називаючи націоналізацію незаконною.

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Коломойський та інший колишній акціонер банку, Геннадій Боголюбов, також захищаються у лондонському суді від позову державного Приватбанку стосовно сум у мільярди доларів, які український уряд був змушений внести у процесі націоналізації 2016 року, щоб врятувати банк від розвалу.



Тим часом в Україні у грудні очікують рішення апеляційного суду стосовно постанови суду нижчої інстанції, який у квітні задовольнив позов про незаконність націоналізації Приватбанку і її скасування.

Валерія Гонтарева твердить, що у разі “якщо корумпований український суд скасує націоналізацію Приватбанку, то його негайно доведеться оголосити неплатоспроможним, бо у разі скасування націоналізації, відбудеться реституція - держава забере з нього 155 мільярдів гривень”.

“Якщо націоналізація буде скасована, то буде реституція. Що це означає? Держава забирає гроші. Без грошей нема активів. Центральний банк оголошує неплатоспроможність в той же день. Тоді два шляхи: ліквідація банку, або націоналізація. Центральний банк ніколи не піде на ліквідацію цього великого системно важливого банку. Вони проситимуть про повторну націоналізацію. Якщо після того буде судове рішення проти другого раунду націоналізації, то центральний банк буде пропонувати третій раунд націоналізації, четвертий, п’ятий, шостий раунд... І тоді ми побачимо, чи до того часу судова система буде в гідних руках і чи більше такого ніколи не буде”, - прогнозує Гонтарева.

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