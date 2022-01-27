Зеленський прокоментував зустріч у "нормандському форматі" - експерти міркують про цілі Росії

В Офісі президента України заявляють, що переговори політичних радників лідерів країн «нормандського формату» в Парижі вийшли «змістовними й такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру». Про це повідомляє "Радіо Свобода".

«Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює факт зустрічі, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні», – йдеться в заяві адміністрації голови держави.

За словами Зеленського, головним пріоритетом України наразі є досягнення стабільного припинення вогню на Донбасі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії) 26 січня в Парижі заявив, що ці переговори можна вважати «реанімацією «нормандського формату».

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох лідерів «нормандського формату» для встановлення миру на Донбасі.

Між тим міжнародні оглядачі з обережністю висловлюються про перспективи переговорів. Деякі ставлять під сумнів життєздатність Нормандського формату.

Даніель Шеліговський з дослідницького центру "Польський інститут міжнародних справ" називає формат "мертвим". На його думку, формат "служить лише політичним здобуткам Франції та Німеччини".

"Схоже, що Москва діє дипломатично вивірено на багатьох рівнях, а сплановані заходи щодо відновлення "нормандського формату" виправдані для того, щоб 1) виправдати до якої мірі Німеччина та Франція можуть здійснювати тиск на Київ щодо Донбасу; 2) дати щось символічне європейцям; 3) перевірити їх координацію, ослаблюючи при цьому роль США на Донбасі", - пише про вчорашні переговори Мілан Нік, експерт німецького аналітичного центру German Council on Foreign Relations.

"Україна не погодиться на прямі переговори із "сепаратистами", і правильно. Позиція Росії лишає Зеленському мало місця для маневру", - пише Шеліговський.

"Москва більше не має серйозної зацікавленість у Нормандському форматі, бо він не дав того, чого хоче Росія - ослаблення України. Тепер вона намагається просувати свій порядок денний з використанням військової загрози", - пише Ульріх Шпек дослідник German Marshall Fund.

Між тим ТАСС наводить думку директора російського "Інституту країн СНД" Володимира Жаріхіна, який вважає, що Україна не піде на виконання будь-яких політичних пунктів Мінських угод.

За словами Жаріхіна нормандському формату бракує участі США.

Раніше міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, Франція та ФРН заперечували проти участі США у "нормандському форматі".

Російський коментатор також закликав не чекати прориву від наступної зустрічі.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", ТАСС.