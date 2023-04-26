Зеленський і Сі провели переговори телефоном

Президент України Володимир Зеленський провів "тривалу змістовну" телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. "Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - написав Зеленський у Twitter.

Як заявили в МЗС Китаю, розмова Сі та Зеленського свідчить про "об'єктивну та безсторонню" позицію Пекіна щодо міжнародних відносин та його "відчуття відповідальності як провідної країни", повідомляє Reuters. "Те, що зробив Китай для вирішення української кризи, було обговорено", - цитує агенція Ю Юня, заступника голови Євразійського департаменту МЗС Китаю.

Наприкінці березня Зеленський запросив лідера Китаю приїхати в Україну. Сі перебував із державним візитом у Росії 20–22 березня, де із президентом РФ Володимиром Путіним заявив про дружбу і тісніші зв'язки між країнами. Тоді держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував цей візит так: "Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, дозволяє припустити, що Китай не відчуває відповідальності за притягнення Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні".

Голос Америки також повідомляв, що Європа не сприймає "нейтральності" Китаю стосовно російської війни в Україні, а у Держдепі США підкреслювали, що Китай намагається і виглядати миротворцем, і підтримувати Росію та просувати її пропаганду.

Днями Франція та країни Балтії висловили занепокоєння після того, як посол Китаю в Парижі поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських країн, зокрема України. Він сказав, що "країни колишнього СРСР не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус", а щодо Криму, то сказав, що півострів був "російським спочатку" й що приналежність півострова "залежить від того, як ви сприймаєте проблему".

Репутація Пекіна як дипломатичного гравця зміцнилася в березні, коли він домігся угоди між Іраном і Саудівською Аравією щодо відновлення відносин після років ворожнечі, яка підживлювала небезпеку в Перській затоці, пише Reuters. Однак пропозиції Китаю щодо мирного врегулювання в Україні, висунуті у річницю російської агресії, викликали суперечливі реакції серед політиків та експертів.

У статті використано матеріали Reuters