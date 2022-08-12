Корабель йде до України за зерном для тих, хто потерпає від голоду в Африці

КИЇВ, Україна (AP) — У п’ятницю до України підійшло судно, щоб забрати пшеницю для тих, хто потерпає від голоду в Ефіопії, у рамках першої доставки продовольства до Африки, у відповідності до плану ООН, покликаного розблокувати поставки зерна з портів України.

В п'ятницю президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що перша партія гуманітарної допомоги Африці від Всесвітньої продовольчої програми ООН незабаром буде завантажена та відправлена

Бойові дії та російська блокада призвели до того, що зерно з України, яку називають світовою житницею, нагромаджувалось на елеваторах. Ціна на продукти харчування зростали, що спричинило голод в Африці, на Близькому Сході та в деяких частинах Азії. Цими днями кілька суден із зерном покинули українські порти за новою угодою, але більшість вантажів складала кормова пшениця, що прямувала до Туреччини чи Західної Європи.

В п'ятницю президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що перша партія гуманітарної допомоги Африці від Всесвітньої продовольчої програми ООН незабаром буде завантажена та відправлена. У другій половині дня веб-сайт відслідковування даних MarineTraffic показав, що судно прямує до України.

Мішель сказав, що корабель привезе зерно до Ефіопії, заявивши, що «співпраця всіх учасників є ключовою» для подолання нестачі їжі та голоду в усьому світі. За даними Міністерства інфраструктури України, «Відважний полководець» має перевезти понад 23 000 тонн — лише крихітну частину з приблизно 20 мільйонів тонн зерна, яке перебуває в Україні. Очікувалося, що судно пришвартується в Джибуті на Африканському Розі.

Ефіопія разом із сусідніми Сомалі та Кенією потерпає від найбільшої посухи за чотири десятиліття на Африканському Розі. Цього року тисячі людей у регіоні померли від голоду чи хвороб. Прогнози на найближчі тижні вказують на те, що вперше п’ятий поспіль сезон дощів не відбудеться. Вимерла велика кількість худоби, яка є основою багатства та продовольчої безпеки багатьох сімей.

Мільйонам домогосподарств буде важко впоратися з цими потрясіннями в Ефіопії, згідно з новою оцінкою мережі систем раннього попередження про голод. «Потреби в продовольчій допомозі досягли рекордного рівня: до 15 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги».

Хоча одна поставка не матиме серйозного впливу на кризу, Всесвітня продовольча програма все ж назвала її «важливим кроком» у вивезенні українського зерна з країни до найбільш постраждалих країн.

Хоча ця новина дала рідкісний проблиск надії, на Донбасі тривають бої. За ніч 11 ракет лучили по місту Краматорськ. Семеро людей загинули, ще 14 отримали поранення в місті та його околицях, яке залишається відключеним від газу, води та електрики.

«Три чверті населення області вже евакуювали, тому що безперервні обстріли російської армії не залишають мирним жителям вибору — або померти від ран, або від голоду та холоду взимку», — про це українському телебаченню заявив губернатор області Павло Кириленко.

Загроза ядерної аварії також нависла над сходом України, де обстріли вразили територію, де розташована найбільша атомна станція в Європі.

Обстріли біля підконтрольного Росії об'єкта тривали вночі. Російські війська випустили понад 40 ракет по місту Марганець, що на протилежному березі Дніпра від електростанції. Під час останнього обстрілу поранено трьох людей, серед яких 12-річний хлопчик. Також було обстріляно сусіднє місто Нікополь, повідомив губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

Керівник ООН з атомної енергетики попередив увечері в четвер, що "дуже тривожна" військова діяльність на атомній станції може призвести до небезпечних наслідків.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну, які звинувачують одна одну в атаках на АЕС, негайно дозволити експертам оцінити збитки та безпеку станції, де ситуація "дуже швидко погіршується".

Він вказав на обстріли та кілька вибухів у Запоріжжі минулої п'ятниці, які змусили вимкнути електричний силовий трансформатор і два резервних трансформатори а також зупинити один ядерний реактор.