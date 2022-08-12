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Корабель йде до України за зерном для тих, хто потерпає від голоду в Африці
КИЇВ, Україна (AP) — У п’ятницю до України підійшло судно, щоб забрати пшеницю для тих, хто потерпає від голоду в Ефіопії, у рамках першої доставки продовольства до Африки, у відповідності до плану ООН, покликаного розблокувати поставки зерна з портів України.
В п'ятницю президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що перша партія гуманітарної допомоги Африці від Всесвітньої продовольчої програми ООН незабаром буде завантажена та відправлена
Бойові дії та російська блокада призвели до того, що зерно з України, яку називають світовою житницею, нагромаджувалось на елеваторах. Ціна на продукти харчування зростали, що спричинило голод в Африці, на Близькому Сході та в деяких частинах Азії. Цими днями кілька суден із зерном покинули українські порти за новою угодою, але більшість вантажів складала кормова пшениця, що прямувала до Туреччини чи Західної Європи.
В п'ятницю президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що перша партія гуманітарної допомоги Африці від Всесвітньої продовольчої програми ООН незабаром буде завантажена та відправлена. У другій половині дня веб-сайт відслідковування даних MarineTraffic показав, що судно прямує до України.
Мішель сказав, що корабель привезе зерно до Ефіопії, заявивши, що «співпраця всіх учасників є ключовою» для подолання нестачі їжі та голоду в усьому світі. За даними Міністерства інфраструктури України, «Відважний полководець» має перевезти понад 23 000 тонн — лише крихітну частину з приблизно 20 мільйонів тонн зерна, яке перебуває в Україні. Очікувалося, що судно пришвартується в Джибуті на Африканському Розі.
Ефіопія разом із сусідніми Сомалі та Кенією потерпає від найбільшої посухи за чотири десятиліття на Африканському Розі. Цього року тисячі людей у регіоні померли від голоду чи хвороб. Прогнози на найближчі тижні вказують на те, що вперше п’ятий поспіль сезон дощів не відбудеться. Вимерла велика кількість худоби, яка є основою багатства та продовольчої безпеки багатьох сімей.
Мільйонам домогосподарств буде важко впоратися з цими потрясіннями в Ефіопії, згідно з новою оцінкою мережі систем раннього попередження про голод. «Потреби в продовольчій допомозі досягли рекордного рівня: до 15 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги».
Хоча одна поставка не матиме серйозного впливу на кризу, Всесвітня продовольча програма все ж назвала її «важливим кроком» у вивезенні українського зерна з країни до найбільш постраждалих країн.
Хоча ця новина дала рідкісний проблиск надії, на Донбасі тривають бої. За ніч 11 ракет лучили по місту Краматорськ. Семеро людей загинули, ще 14 отримали поранення в місті та його околицях, яке залишається відключеним від газу, води та електрики.
«Три чверті населення області вже евакуювали, тому що безперервні обстріли російської армії не залишають мирним жителям вибору — або померти від ран, або від голоду та холоду взимку», — про це українському телебаченню заявив губернатор області Павло Кириленко.
Загроза ядерної аварії також нависла над сходом України, де обстріли вразили територію, де розташована найбільша атомна станція в Європі.
Обстріли біля підконтрольного Росії об'єкта тривали вночі. Російські війська випустили понад 40 ракет по місту Марганець, що на протилежному березі Дніпра від електростанції. Під час останнього обстрілу поранено трьох людей, серед яких 12-річний хлопчик. Також було обстріляно сусіднє місто Нікополь, повідомив губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
Керівник ООН з атомної енергетики попередив увечері в четвер, що "дуже тривожна" військова діяльність на атомній станції може призвести до небезпечних наслідків.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну, які звинувачують одна одну в атаках на АЕС, негайно дозволити експертам оцінити збитки та безпеку станції, де ситуація "дуже швидко погіршується".
Він вказав на обстріли та кілька вибухів у Запоріжжі минулої п'ятниці, які змусили вимкнути електричний силовий трансформатор і два резервних трансформатори а також зупинити один ядерний реактор.
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Компанія Ілона Маска може замінити Росію у космічній програмі Європи - Reuters
ПАРИЖ, 12 серпня (Reuters) – Європейське космічне агентство (ESA) розпочало попередні технічні обговорення зі SpaceX Ілона Маска, щоб тимчасово використовувати його установки-носії після того, як конфлікт в Україні заблокував доступ Заходу до російських ракет «Союз».
Приватний американський конкурент європейської Arianespace став ключовим претендентом на проект, поряд із Японією та Індією, але остаточне рішення залежить від дати запуску європейської ракети Ariane 6.
«Я б сказав, що ми обговорюємо два з половиною варіанти. Один — це SpaceX, це зрозуміло. Інший, можливо, Японія», — сказав Reuters генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.
"Японія чекає на перший політ своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія", - додав він в інтерв'ю.
"SpaceX, я б сказав, є більш оперативним із них і, звичайно, одним із резервних варіантів запуску, який ми розглядаємо".
Ашбахер сказав, що переговори перебувають на етапі вивчення.
«Ми, звичайно, повинні переконатися, що вони підходять. Це не просто застрибнути в автобус», — сказав він. Наприклад, інтерфейс супутника і ракети-носія мають відповідати, а корисний вантаж не має бути пошкоджений незнайомими типами вібрації при запуску.
«Ми розглядаємо технічну сумісність, але ми ще не давали запит на комерційну пропозицію», — сказав Ашбахер.
Супутникова інтернет-компанія OneWeb, яка є конкурентом супутникового інтернет-підприємства SpaceX Starlink, замовила принаймні один запуск Falcon 9 у березні. Вона також замовила запуск в Індії.
У понеділок компанія Northrop Grumman замовила три місії Falcon 9 для переправлення вантажів NASA на Міжнародну космічну станцію під час розробки нової версії своєї ракети Antares, двигуни якої російського виробництва були вилучені Москвою у відповідь на санкції.
Дотепер Європа покладалася на італійську Vega для доставки невеликих вантажів, російський «Союз» для середніх і Ariane 5 для важких місій. Наступне покоління Vega C дебютувало минулого місяця, а запуск нового Ariane 6, розроблений у двох версіях для заміни Ariane 5 і Soyuz, був відкладений до наступного року.
Ашбахер сказав, що конфлікт в Україні продемонстрував, що десятирічна стратегія співпраці Європи з Росією в постачанні газу та інших сферах, включаючи космос, більше не працює
Ашбахер сказав, що плани запуску Ariane 6 з’ясуються в жовтні після випробувань. Потім ESA завершить розробку резервного плану, який буде представлено міністрам 22 країн агентства в листопаді, сказав він, додавши, що остання затримка Ariane 6 не була результатом будь-якої значної нової невдачі.
"Але так, ймовірність необхідності резервних запусків висока, - сказав він. - Нам знадобиться провести низку запусків і для них потрібні проміжні рішення”.
Ашбахер сказав, що конфлікт в Україні продемонстрував, що десятирічна стратегія співпраці Європи з Росією в постачанні газу та інших сферах, включаючи космос, більше не працює.
«Це був тривожний дзвінок, що ми надто залежні від Росії. Сподіваємося, що ті, хто приймає рішення, усвідомлюють це так само, як і я, що ми повинні дійсно зміцнити нашу європейську спроможність і незалежність".
Однак він не висловив занепокоєння планами Росії вийти з Міжнародної космічної станції (МКС).
Новопризначений керівник космічної служби Росії Юрій Борисов заявив під час телевізійної зустрічі з президентом Володимиром Путіним минулого місяця, що Росія вийде з МКС «після 2024 року».
Але пізніше Борисов уточнив, що плани Росії не змінилися, а західні офіційні особи заявили, що російське космічне агентство не повідомляло про нові плани виведення.
«Реальність в тому, що в оперативному плані робота на космічній станції триває, я б сказав, майже номінально, — сказав Ашбахер Reuters. - Ми залежимо один від одного, хочемо ми цього чи ні, у нас немає вибору».
- Голос Америки
Росія не здатна швидко зібрати військо, щоб компенсувати втрати на війні в Україні - ЗМІ
Росія несе значні втрати особового складу на війні проти України і не здатна швидко поповнити людські ресурси, пишуть у західних ЗМІ.
Як сказав очільник Пентагону Ллойд Остін цього тижня: "Немає сумнівів, що Росія присвятила значну частину своїх найбільш боєздатних сил зусиллям в Україні, і в результаті вона втратила багато важливого обладнання, механізованого обладнання, надзвичайно велику кількість військ, вбитими та пораненими". Раніше високопосадовець Пентагону Колін Каль озвучив оцінки, що Росія втратила вбитими та пораненими близько 70 - 80 тисяч осіб.
Росії важко компенсувати ці втрати, а президент Росії Володимир Путін не оголошує мобілізації, яка може негативно позначитись на його рейтингу в Росії, зауважують західні ЗМІ.
Газета New York Times наводить слова директора програм міжнародної безпеки Центру стратегічних та міжнародних вчень Сета Джонса, який каже, що російське військо настільки виснажене, що не може виконати бойові завдання в Україні.
"Російське військо суттєво виснажене, - говорить Джонс. - Це позначається на їхній здатності проводити ефективну сухопутну воєнну кампанію в Україні".
Видання також цитує генерала США (у відставці) і колишнього командувача сил НАТО Філіпа Брідлава, який вказує, що Росія намагалась примусити воювати полонених українців. "Вони [росіяни] мають значну проблему з особовим складом і навіть більшу проблему з тим, що особовий склад погано навчений", - додає Брідлав.
Для того, щоб долучити більше військових, російська влада пропонує амністію в'язням, якщо ті погодяться воювати пліч-о-пліч з російськими військовими в Україні, повідомляє агентство АР, посилаючись на інформацію джерел в Росії.
АР наводить слова очільника групи Gulagu.net, що бореться за права в'язнів в Росії, Володимира Осечкіна, про те, що в результаті такої амністії, в'язні не доєднуються до російської армії - їх залучає так звана "Група Вагнера". Також влада в різних регіонах Росії розмістила рекламу, агітуючи росіян ставати військовими контрактниками, а місцеве телебачення рекламує створення "добровольчих батальйонів".
Раніше цього місяця в російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що Північна Корея може надіслати до 100 000 військових на допомогу Росії. Однак, колишня посадовиця Оборонної розвідувальної агенції США Ребека Коффлер скептично поставилась до таких повідомлень і вказала на те, що це логістично не виправдано.
"Російська пропаганда може заявляти про 100 000 добровольців з Північної Кореї, які б боролись від імені Росії, лише щоб залякати Захід, але в реальності це дезінформація", - сказала Коффлер в коментарі Fox News Digital.
Коффлер вважає, що Північна Корея не може відіграти в Україні роль, подібну до Білорусі. "Пам'ятайте, - говорить експертка, - білоруси, чеченці, буряти - всі з колишнього Радянського Союзу говорять російською. Вони більш інтегровані. Вони не лише мають спільну тактику, техніку та процедури, як ми це називаємо, але воєнна доктрина в них подібна".
МЕА: видобуток нафти в Росії знизиться на 20% до початку 2023 року
Видобуток нафти у Росії скоротиться на 20% після набрання чинності заборони на її європейські поставки у грудні 2022 року. Зараз Росія видобуває на день лише на 3% менше нафти, ніж було до її повномасштабного вторгнення до України, повідомляють агентство Bloomberg і газета The Guardian із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.
Згідно зі звітом МЕА, близько 2,3 мільйона барелів російської нафти і нафтопродуктів на день «доведеться знайти новий дім» після вступу в дію ембарго Євросоюзу на їхній імпорт. З 5 грудня 2022 року Євросоюз планує значно скоротити закупівлю російської нафти.
У липні Росія щодня добувала близько 10,8 мільйона барелів нафти. Це на 0,31 мільйона менше, ніж було до її повномасштабного вторгнення до України, підрахували в МЕА.
При цьому через санкції, які були накладені на Росію у відповідь на її агресію, експорт нафти і нафтопродуктів із Росії до Європи, США, Японії та Південної Кореї скоротився майже на 2,2 мільйона барелів на день. Однак перенаправлення потоків до Індії, Китаю, Туреччини та інших країн, а також сезонно вищий внутрішній попит пом’якшив втрати.
У червні 2022 року Китай вперше випередив Євросоюз як найбільший імпортер російської нафти. Згідно з звітом МЕА, Китай імпортував 2,1 мільйона барелів на день порівняно з 1,8 мільйона барелів, які закуповував Євросоюз за той же період.
МЕА дійшло висновку, що санкції щодо Росії мають «обмежений ефект». У липні 2022 року Росія отримала 19 мільярдів доларів від продажу нафти, у червні – 21 мільярд доларів, йдеться у звіті агентства.
Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.
- Голос Америки
Bloomberg: війна в Україні відкинула економіку РФ на 4 роки назад
Через війну в Україні, російська економіка повернулась до 2018 року, згідно з оцінками Bloomberg Economics.
12 експертів, яких опитало видання, вказали, що економіка Росії впала приблизно на 4,7% в другому кварталі 2022 року, порівняно до цього періоду минулого року, дещо більше, ніж 4,3% падіння, яке оприлюднила російська офіційна статистика.
Це падіння менше, ніж 9-10% падіння, яке раніше передбачали експерти, опитані виданням.
Росія "скасувала чотири роки зростання, повернулась до 2018 року за обсягом в другому кварталі", вважає економіст Bloomberg Александр Ісаков.
Науковці Єльського університету піддають сумніву офіційну статистику, оприлюднену Кремлем. Вони вважають, що позитивні статистичні дані, які озвучує Росія – не більш як пропаганда і закликають не вірити офіційній статистиці Кремля.
"Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману багатьох у ЗМІ, - вказав в коментарі Голосу Америки професор Джеффрі Сонненфельд, президент Інституту лідерства Єльського університету. Наприклад, вони вказують, що ринок цінних паперів обвалився на 60%, що жахливо. Але чому не 100% – адже зараз неможливо продати акції іноземцю, а лише іноземці залишились серед власників акцій, бо росіяни вийшли. Те ж саме з валютою – справжнього ринку немає.
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