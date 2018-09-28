Дослідження визнало жінок кращими інвесторами, ніж чоловіки

Жінки постійно отримують вищий дохід на інвестиції, ніж чоловіки (в середньому на 0,4 відсотка), а також із часом накопичують більше на своїх рахунках (12,4 відсотка в порівнянні з 11,6 відсотка).

Такими є результати дослідження бостонської компанії Fidelity, яка надає фінансові послуги. Компанія проаналізувала більш ніж вісім мільйонів клієнтів.

Жінки постійно отримують вищий дохід на інвестиції, ніж чоловіки, а також із часом накопичують більше на своїх рахунках

Незважаючи на те, що жінки вміло інвестують, вони не роблять цього достатньо. Загалом жінки інвестують на 40 відсотків менше грошей, ніж чоловіки, згідно з опитуванням цифрової інвестиційної платформи Wealthsimple.

Інше опитування, проведене консультаційною фірмою Lexington Law, в якому людям ставили запитання, що б вони зробили, якби мали зайву тисячу доларів, чоловіки на 35 відсотків частіше заявляли, що вони б інвестували гроші.

Жінки часто не усвідомлюють своєї здатності керувати грошима, зазначається на сайті Fidelity. Незалежно від рівня освіти, особистих або професійних досягнень, багато жінок все ще сумнівається у власних здібностях ефективного інвестування. Коли жінок запитували, які фінансові життєві навички вони воліли б опанувати раніше, найпоширенішою відповіддю було «як інвестувати й отримувати максимальний результат зі своїх грошей», повідомляється на сайті компанії.

Різниця 0,4 відсотка в доході на інвестиції між жінками та чоловіками на перший погляд може здатися незначною, але вона може мати значний вплив з часом, зазначається в матеріалі.

Крім того, жінки регулярно заощаджують більший відсоток зі своєї зарплати в порівнянні з чоловіками: 9% і 8,6% відповідно. Те саме стосується позаробочих рахунків, як пенсійні чи броерські: 12,4% для жінок у порівнянні з 11,6% для чоловіків, згідно з даними Fidelity.

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