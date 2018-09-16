У виборах до Конгресу США візьме участь рекордна кількість кандидаток

У проміжних виборах до Конгресу США в листопаді візьме участь рекордна кількість жінок-політиків. Не всі з них мають високі шанси отримати виборні посади, пише CNN, однак чимало з кандидаток уже увійшли в історію завдяки своїй перемозі на праймеріз.

Загалом у Сенат і Палату представників Конгресу цього року балотується 256 жінок, з них 197 демократки і лише 59 - республіканки, адже саме демократична партія цьогоріч зробила своїм пріоритетом висувати кандидаток. Більшість з низ боротимуться за крісла конгресменок - 234, на посади сенаторок претендують лише 22 жінки. І вперше 16 жінок беруть участь у губернаторських перегонах.

Деякі з кандидаток балотуються вперше та стверджують, що були вмотивовані перемогою на президентських виборах у 2016 році Дональда Трампа та отриманням республіканцями контролю над Конгресом. Інші події також вплинули на їх рішення: рух #MeToo, жіночі марші чи висунення Трампом консервативної кандидатури на посаду судді Верховного суду.

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