Зліт та падіння Bitcoin – The Economist

"Те, що піднялось, має опуститись", - цитує The Economist вчення сера Ісаака Ньютона, який хоч і змінив кардинально наші уявлення про світ, однак сам втратив багато грошей, невдало вклавши їх до тогочасного проекту Південного моря. "Я можу вирахувати рух небесних світил, але не безглуздість людини", - сказав тоді Ньютон.

Зараз інвестори Bitcoin відкривають цю давню правду для себе, зазначає The Economist. Минулого місяця ціна криптовалюти досягла піку в більше 19 000 доларів. Тепер Bitcoin на деяких біржах торгується за ціною нижче 10 000 доларів.

Для розуміння того, що відбувається, варто звернутись до класичної моделі інвестиційної бульбашки Гаймана Мінські. Дослідник визначає п’ять стадій бульбашки: витіснення, бум, ейфорія, фінансова криза і відторгнення.

Витіснення – це технологічний прорив, яким можна виправдати "нову еру" - побудова залізниці, каналів, винайдення Інтернету, або технології блокчейн. Під час буму все більше і більше інвесторів долучаються до цієї сфери. На певному етапі ми досягаємо ейфорії, коли бум стає широко відомим громадськості і точаться активні розмови, що люди заробляють на цьому мільйони.

Цю стадію було досягнуто в листопаді, переконане видавництво.

На стадії ейфорії люди купують через те, що інші купили, і що вони очікують на можливість швидко продати актив за вищою ціною. Певний час цей тренд посилюється сам. Однак, на певній стадії починаються сумніви, хтось намагається забрати прибутки, поки ще є можливість, з’являються погані новини. Для Bitcoin такими новинами, можливо, стало повідомлення, що влада Південної Кореї, де торги були дуже активними, планує ввести обмежувальні заходи, наголошує видання.

Стадія "кризи", на думку оглядача, ще не настала, але, можливо, вона вже наближається. Інвестори можуть вирішити, що Bitcoin не став засобом платежу для щоденних угод, чи надійним засобом заощаджень. Через поширення різних криптовалют, фактор обмеженої пропозиції також не працює.

Як сказав Стівен Інґландер з Рафікі Кепітал: "немає бар’єрів для входу у криптопростір, крім гарної оповідки про те, яку нішу заповнить твоя монета. Кількість ІСО (перша пропозиція монети) свідчить про те, як це легко і дешево. Є великі стимули почати торгувати криптовалютою, яка має навіть помірне сприйняття. Тому важко оцінити межу до якої підніметься ціна криптовалюти і до якої вона може впасти".

Цифрові активи не мають джерела доходності і тому їх вартість важко оцінити. Коли це усвідомлять, почнеться стадія "відторгнення", попереджає дослідник.

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